Seryjny morderca zatrzymany. Murzyn miał robić straszne rzeczy [VIDEO]

Policja kalifornijska zatrzymała czarnoskórego mężczyznę, podejrzanego o serię zabójstw w Stockton i jedno w Oakland. Podziękowała społeczności za informacje, prowadzące do aresztowania.

43-letni Wesley Brownlee został pochwycony w trakcie obławy. Może stanąć pod zarzutami zamordowania sześciu mężczyzn.

„Nasz zespół śledził tę osobę, gdy prowadziła samochód. Obserwowaliśmy jego zachowanie i ustaliliśmy, że dokonywał zabójstw wczesnym rankiem” – wyjaśnił szef policji w Stockton Stanley McFadden.

Większość śmiercionośnych strzelanin miała miejsce w promieniu około 7 kilometrów. Jedyną znaną osobą, która uniknęła śmierci była 46-letnia czarnoskóra kobieta. Próbowała się bronić i przeżyła chociaż kilkakrotnie ją postrzelił.

Według policji Brownlee jest jedynym obecnie podejrzanym o morderstwa. Trwają badania mające ustalić, czy używał znalezionej w sobotę broni w wszystkich strzelaninach. Wcześniej w Kalifornii i Arizonie był zatrzymany za wykroczenia, związane m.in. z narkotykami i naruszeniem przepisów drogowych.

Video captures the moments the Stockton Police SWAT team served a search warrant on the apartment of Shadow Stalker suspect Wesley Brownlee at the Stonebrier Apartments on West Lane next to Rite Aid. pic.twitter.com/iPNJ7P04V8

„Jesteśmy silniejsi, kiedy razem stajemy w obliczu wyzwania lub zagrożenia dla bezpieczeństwa Kalifornijczyków. Dzięki naszym wspólnym działaniom, mieszkańcy Stockton i społeczności Kalifornii mogą czuć się komfortowo wiedząc, że podejrzany jest teraz w areszcie” – ocenił prokurator generalny stanu Rob Bonta.

Brownlee ma stanąć przed sądem w najbliższy wtorek.

Homicide Series Update: Wesley Brownlee, 43, was arrested this morning in Stockton in connection to our homicide series investigation. During a press conference, Chief McFadden said Wesley was out hunting and we prevented another killing from happening. pic.twitter.com/u0KfKmbhXZ

— Stockton Police Dept (@StocktonPolice) October 15, 2022