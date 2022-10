Ukraiński minister obrony: „Rosja i Iran łączą się, by siać terror i śmierć”

REKLAMA

Rosja i Iran łączą się, by siać terror i śmierć – oświadczył w poniedziałek minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow. Zaapelował do „demokracji i najbystrzejszych umysłów świata” o odparcie tych ataków i „pokonanie zła”.

„Rosja i Iran łączą się, by siać terror i śmierć. (Drony) Shahed-136, to tylko jedno z ich narzędzi, wśród których są też Kalibr, Iskander, pociski Kh, drony Mohadżer-6, Fateh-110, Zolfaghar” – napisał Reznikow na Twitterze.

„Demokracje i najbystrzejsze umysły świata muszą zjednoczyć się, by odeprzeć te ataki i pokonać zło” – wezwał minister.

