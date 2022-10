Czy zakup używanego samochodu elektrycznego jest dobrym pomysłem?

W obecnych czasach dużo uwagi poświęca się ochronie środowiska, które szczególnie jest narażone na zanieczyszczenia przez nasz tryb życia. Jednym z ekologicznych rozwiązań jest zdecydowanie się na zakup auta elektrycznego, które nie wydziela spalin do atmosfery. Jednak czy używane samochody elektryczne są tak opłacalne jak nowe modele? Sprawdźmy to!

Samochody elektryczne – ratunek dla planety i niskie koszty eksploatacji

Samochody elektryczne są zdecydowanie bardziej ekologicznym rozwiązaniem niż modele, w których wykorzystano jednostki spalinowe. Poruszając się autem o napędzie elektrycznym, nie emitujemy do atmosfery zanieczyszczeń, tym samym dbając o jak najlepsza jakość powietrza. Ponadto eksploatacja takich pojazdów jest zdecydowanie tańsza, szczególnie biorąc pod uwagę obecne ceny paliw. Coraz lepiej rozwinięta infrastruktura ładowania jest kolejnym powodem, dla którego znacznie większa ilość kierowców kieruje swoją uwagę ku samochodom elektrycznym.

Jednak sam koszt zakupu pojazdu o napędzie elektrycznym nie należy do najniższych, co skutecznie odstrasza wiele osób myślących o zakupie tego typu samochodu. Dodatkowo koszt części, a szczególnie baterii litowo–jonowej to ogromny wydatek, na który trzeba być gotowym w razie jakiejkolwiek awarii układu zasilania. Z tego względu sama eksploatacja auta nie należy do kosztownych, ale obsługa serwisowa już może generować duże wydatki. Warto jednak pamiętać o kosztach, które odpadają w przypadku wyboru samochodu elektrycznego – takich jak wymiana oleju i koszty naprawy układu hamulcowego, który podlega mniejszemu obciążeniu.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie używanego auta elektrycznego?

Pierwszą rzeczą, która należy zrobić przed zakupem pojazdu niezależnie od tego, jaka została w nim wykorzystana technologia napędowa, jest sprawdzenie raportu historii pojazdu za pomocą numeru VIN. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, jaki jest prawdziwy przebieg auta, czy nie zostało skradzione oraz upewnić się, czy nie uległo w przeszłości wypadkom lub kolizjom. Historia pojazdu jest bardzo ważna w przypadku samochodów elektrycznych, ponieważ intensywnie eksploatowane w przeszłości pojazdy mogą mieć niesprawną baterię litowo–jonową lub gniazdo ładowania, a wymiana tych elementów jest z reguły niezwykle kosztowna.

Żywotność ogniw baterii jest wysoka, co nie zmienia jednak faktu, że trzeba dokładnie ocenić stan baterii przed zakupem samochodu, aby uniknąć narażenia się na duże straty finansowe. Tak jak w przypadku samochodów z napędem spalinowym trzeba również sprawdzić stan wszystkich części – nadwozia, podwozia, czy wnętrza auta. Warto skorzystać z pomocy zaufanego mechanika podczas oględzin pojazdu, aby upewnić się, że jego stan techniczny jest odpowiedni.

Czy w takim razie warto inwestować w używane samochody elektryczne?

Wszystko zależy od tego, w jakim stanie jest sam samochód, a także jego bateria. Ze względu na bardzo duży koszt zakupu nowych modeli aut elektrycznych, wiele osób rozważa zakup z rynku wtórnego. Koniecznie trzeba zapoznać się z historią pojazdu, korzystając z dekoderów VIN, których ranking można znaleźć na stronie BestVIN.pl. Jeżeli raport nie budzi żadnych zastrzeżeń, to można rozważyć zakup po ocenieniu stanu technicznego auta.

Auta elektryczne z rynku wtórnego mogą być tak samo sprawne jak modele, które dopiero wyjechały z salonów. Żywotność baterii jest bardzo duża, dlatego nie trzeba obawiać się auta, które było racjonalnie eksploatowane. Dodatkowo większość producentów obejmuje baterie w swoich pojazdach wieloletnią gwarancją, dzięki której nie trzeba obawiać się kosztów wymiany baterii, jeżeli ulegnie awarii przed upływem terminu gwarancyjnego.