Konfederacja zajęła się kwestią manipulacji, których dopuściły się koncerny farmaceutyczne. „Coraz więcej wskazuje na to, że ta zmasowana akcja próby sprzedaży nam szczepionek od samego początku była jednym wielkim przekrętem” – powiedział prezes partii KORWiN Sławomir Mentzen.

18 października Konfederacja zorganizowała w Sejmie specjalną konferencję prasową poświęconą manipulacjom, jakich dopuściły się wielkie koncerny farmaceutyczne w czasie trwania tzw. pandemii COVID-19.

Ustalenia zaprezentowane przez posłów ugrupowania mrożą krew w żyłach i dowodzą, że zostaliśmy – krótko mówiąc – oszukani. Pierwszy głos zabrał niezawodny poseł Grzegorz Braun, który odniósł się do sprawy przesłuchania przedstawicieli koncernów na forum europejskim.

„Chodzi o główne narracje propagandowe i zasadnicze trendy, które od 2,5 roku utrzymują się w zwalczaniu mniemanej pandemii. Otóż fakt dla niektórych, mam nadzieję, ostatecznie przełomowy. Dyrektor Pfizera, jeden z dyrektorów tej mrocznej firmy, pani Janine Small w czasie przesłuchania w Parlamencie Europejskim przyznała, że firma Pfizer nigdy nie testowała swoich preparatów na zapobieganie transmisji. Transmisji czego? Wirusa SARS-CoV-2” – zaczął konferencję prasową Grzegorz Braun z Konfederacji.

Prokuratura Europejska zajmie się Ursulą von der Leyen

Jako drugi głos zabrał poseł Robert Winnicki, który przytoczył szczegóły postępowania Prokuratury Europejskiej ws. zakupu szczepionek. Jak się okazuje, główną podejrzaną jest szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która miała negocjować kontrakt w sposób dalece odbiegający od standardów praworządności.

Co więcej, w sprawie pojawia się polski wątek, czyli zobowiązanie rządu PiS do kupna 205 mln dawek szczepionki przeciw COVID-19. Co prawda na ten moment minister Adam Niedzielski odmawia Pfizerowi zapłacenia 2 mld zł, ale nie wiadomo, jak skończy się ten spór. Być może będziemy musieli zapłacić te miliardy złotych koncernowi. I kto wtedy za to odpowie?

„Chciałem zwrócić uwagę na inny aspekt sprawy, a mianowicie toczy się postępowanie prokuratorskie. Prokuratura Europejska toczy postępowanie, gdzie główną podejrzaną jest nie kto inny jak szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Przypomnę, że właśnie pani przewodnicząca jest m.in. podejrzana z tego powodu, że w sposób poza procedurami, jakie obowiązują w takich sytuacjach między instytucjami publicznymi a prywatnym biznesem, m.in. wymieniała SMS-y z dyrektorem Pfizera przed podpisaniem kontraktu na zakup prawie 2 mld dawek szczepionek tej firmy o wartości 35 mld euro” – zauważył Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego.

To jeden wielki przekręt?

Na końcu zabrał głos Sławomir Mentzen, który kilka dni temu przejął kierownictwo w partii KORWiN. Jak zauważył znany ekonomista, akcja wciskania nam szczepionek była od początku do końca wspierana przez mainstreamowe media. Pojawiały się liczne reklamy z udziałem opłacanych celebrytów, a eksperci oraz politycy przeciwni takiej narracji spotykali się z cenzurą. Co więcej, lekarze zadający pytania i walczący o wyjaśnienie pewnych kwestii mieli wszczynane postępowania dyscyplinarne.

„Coraz więcej wskazuje na to, że ta zmasowana akcja próby sprzedaży nam szczepionek od samego początku była jednym wielkim przekrętem. Począwszy od braku jakichkolwiek badań na zaprzestanie transmisji wirusa po zaszczepieniu, poprzez cały czas zmniejszającą się deklarowaną skuteczność tej szczepionki, a na końcu poprzez niejasny proces zakupowy, którym obecnie interesuje się prokuratura” – stwierdził wprost Sławomir Mentzen, nowy prezes partii KORWiN.

Manipulacje koncernów farmaceutycznych wychodzą na jaw! I kto tu jest szurem? https://t.co/LyYTSnePO6 — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) October 18, 2022