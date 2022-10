Oblały pomidorówką „Słoneczniki” van Gogha. Eko-aktywistki usłyszały zarzuty

REKLAMA

„Eko-aktywistki”, które w piątek dokonały aktu wandalizmu, oblewając zupą pomidorową jeden z najsłynniejszych obrazów na świecie – „Słoneczniki” Vincenta van Gogha, stanęły przed sądem. Usłyszały zarzut zniszczenia mienia.

Do aktu wandalizmu doszło w piątek w National Gallery w Londynie. Dwie aktywistki z organizacji Just Stop Oil – 20-letnia Anna Holland z Newcastle i 21-letnia Phoebe Plummer – zostały w sobotę przewiezione do sądu. Tam usłyszały zarzut zniszczenia mienia.

Przed sądem stanęła także 38-letnia Lora Johnson z hrabstwa Suffolk, także działaczka Just Stop Oil. Kobieta usłyszała zarzut uszkodzenia słynnego znaku „New Scotland Yard”, stojącego przed siedzibą Metropolitan Police.

Po piątkowych wydarzeniach National Gallery wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że wart 84 mln dolarów obraz van Gogha był zabezpieczony szkłem, dzięki czemu nie został uszkodzony. Interwencji konserwatora wymaga jednak oblany zupą fragment ramy.

'Sunflowers' is unharmed and is now back on display in Room 43. — National Gallery (@NationalGallery) October 14, 2022

„Słoneczniki”, które „eko-aktywistki” usiłowały oblać zupą pomidorową, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych obrazów van Gogha. Należy on do cyklu holenderskiego malarza o tym samym tytule. Pięć wersji „Słoneczników” znajduje się w muzeach i galeriach.

Piątkowa akcja w National Gallery nie była odosobnionym występkiem. W ostatnim czasie bowiem „aktywiści klimatyczni” wykazują wzmożoną aktywność. W nocy z niedzieli na poniedziałek działacze Just Stop Oil wspięli się na 84-metrowy pylon mostu zwodzonego im. Królowej Elżbiety II, który łączy Essex i Kent, wstrzymując ruch na co najmniej dobę.

Wcześniej, w niedzielę „eko-aktywiści” blokowali także czteropasmowy odcinek ulicy Park Lane w Londynie. Działacze przykleili się do asfaltu. Co więcej, przykuli się do siebie nawzajem kajdankami.

Tylko od początku października w Wielkiej Brytanii aresztowano już ponad 440 osób związanych z Just Stop Oil. Sama organizacja przedstawia się jako „koalicja grup współpracujących ze sobą, aby sprawić, że rząd zobowiąże się do zakończenia wszystkich nowych licencji i zgód na poszukiwanie, rozwój i produkcję paliw kopalnych w Wielkiej Brytanii”.