Po roku anarchii, nowy rząd w Iraku już od soboty

Główne partie Iraku zapowiedziały, że w najbliższą sobotę 22 października chcą powołać nowy rząd podczas o przegłosować dla niego wotum zaufania w parlamencie. W kraju powstała duża koalicja kilku partii.

Impas w sprawie powołania rządu trwał w Iraku ponad rok. Irak ma już jednak nowego prezydenta i nowego premiera, którzy chcą przyspieszyć kalendarz polityczny. Na spotkaniu 18 października w gabinecie marszałka parlamentu Mohameda al-Halboussiego przedstawiciele „Koalicji na rzecz

Wynika z niego, że koalicja się dogadała. Wchodzą do niej wpływowe proirańskie partie szyickie mające 138 deputowanych na 329, ale także koalicja sunnicka kierowana przez Mohameda Halboussiego, a także dwie historyczne partie kurdyjskie – Demokratyczna Partia Kurdystan (PDK) i Patriotyczny Związek Kurdystanu (UPK).

Prezydent Iraku zlecił utworzenie rządu Mohamedowi Chia al-Soudaniemu i wydaje się, że tam misja mu się uda. Premier pochodzi ze społeczności szyickiej, która ma w Iraku większość. Byłby to kres przemocy po ostatnich wyborach parlamentarnych w październiku 2021 r. i paraliżu politycznym kraju.

A poniżej małe „polonicum” i ambasador USA w Iraku z polskim nazwiskiem:

