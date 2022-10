Podano program nikomu niepotrzebnych igrzysk, które zorganizowane będą w Polsce

REKLAMA

Tzw. Igrzyska Europejskie składające się z 28 dyscyplin odbędą się w 11 miastach Polski. Organizatorzy Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 oficjalnie ogłosili podczas I Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki 28 dyscyplin, w których rywalizować będą sportowcy od 21 czerwca do 2 lipca.

Igrzyska Europejskie odbędą się po raz trzeci, ale to zawody mocno krytykowane i nie przynoszące specjalnegop splendoru organizatorom. Warto zauważyć, że dotąd obywały się na europejskich peryferiach, pierwsza edycja miała miejsce w 2015 roku w Baku, a druga w białoruskim Mińsku.

Oficjalnie miastem-gospodarzem rozgrywek jest Kraków, jednak organizatorzy potwierdzili we wtorek, że sportowcy rywalizować będą w 11 miastach Polski – poza Krakowem są to Wrocław, Krynica-Zdrój, Zakopane, Nowy Targ, Tarnów, Oświęcim, Rzeszów, Krzeszowice, Nowy Sącz oraz Chorzów.

Sportowcy będą rywalizować w lekkoatletyce, triathlonie, pięcioboju nowoczesnym, taekwondo, judo, kickboxingu, kolarstwie bmx freestyle, breaking, skokach do wody, badmintonie, piłce ręcznej plażowej, piłce nożnej plażowej, strzelectwie, skokach narciarskich, boksie, pływaniu artystycznym, wspinaczce sportowej, tenisie stołowym, kajakarstwie slalomem, kajakarstwie sprintem, łucznictwie, koszykówce 3×3, kolarstwie górskim, biegach górskich, szermierce, rugby, padlu oraz teqballu.

Prestiż imprezy podniesie trochę to, że 12 dyscyplin będzie miało rangę mistrzostw Europy, a w 19 będzie można uzyskać kwalifikację do igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku.

„Ważne jest to, żeby te igrzyska nabrały odpowiedniego charakteru, rangi sportowej. Dwie poprzednie edycje były krytykowane właśnie za brak zapewnienia wysokiego poziomu. Właśnie dlatego wszystkie oficjalne dyscypliny będą rozgrywane w randze mistrzostw Europy lub bezpośrednich kwalifikacji olimpijskich. To powoduje, że przyszłoroczne Igrzyska Europejskie będą imprezą dwa razy większą od tegorocznych multi mistrzostw Europy, które miały miejsce w Monachium. To wydarzenie będzie wyjątkowe i jego wymiar sportowy też będzie wyjątkowy” – powiedział minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk. Pożyjemy, zobaczymy…

Źródło: PAP