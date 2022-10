Rząd wprowadza lockdown. Tym razem nie z powodu koronawirusa

REKLAMA

Trzy tygodnie – tyle potrwa wprowadzony przez prezydenta lockdown w dwóch dystryktach w Ugandzie. Yoweri Museveni zarządził zamknięcie z powodu rozprzestrzeniania się wirusa ebola.

Lockdown został wprowadzony w dwóch najbardziej narażonych na rozwój epidemii dystryktach – Mubende i Kassanda w środkowej Ugandzie. Podczas telewizyjnego przemówienia Museveni podkreślał, że lockdown oznacza zawieszenie wszelkiego ruchu zarówno do, jak i z zamkniętych dystryktów. Wyjątkiem są ciężarówki przewożące produkty pierwszej potrzeby.

Prezydent Ugandy wprowadził na tym obszarze także godzinę policyjną. Zamknięte są miejsca kultu, bary, sale gimnastyczne, sauny i inne miejsca rozrywki. Wciąż otwarte jednak pozostają szkoły.

– Biorąc pod uwagę powagę problemu, chęć zapobieżenia dalszego rozprzestrzeniania się wirusa oraz ochrony życia ludzkiego, rząd podejmuje dodatkowe środki, które wymagają działań od nas wszystkich – oświadczył prezydent.

