Strajk w sektorach transportu kolejowego i energetyki. Ponad połowa pociągów odwołana

We Francji związkowcy lewicowej centrali CGT zorganizowali we wtorek strajk transportowców publicznego przewoźnika kolejowego SNCF, części sektora energetycznego oraz laboratoriów. Od 50 do 75 proc. pociągów zostało odwołanych na różnych trasach w kraju.

Równolegle ze strajkiem zaplanowano również na wtorek około 150 demonstracji w różnych miastach. W Paryżu demonstracja rozpocznie się po południu.

Rzecznik rządu Olivier Veran potwierdził tymczasem, że rząd będzie kontynuował wydawanie przymusowych nakazów pracy dla pracowników rafinerii i składów paliw strajkujących od trzech tygodni.

– Podejmujemy działania w sposób proporcjonalny, aby zapewnić normalne funkcjonowanie Francuzów – zadeklarował Veran w stacji France 2.

Tymczasem szef Francuskiej Partii Komunistycznej Fabien Roussel zapowiedział we wtorek w stacji BFM, że związki zawodowe nie zakończą strajku, dopóki rząd nie zacznie sprawiedliwie redystrybuować bogactwa, a koncerny muszą skończyć z wypłatami gigantycznych dywidend akcjonariuszom i w dobie rosnącej inflacji muszą wypłacać godne wynagrodzenia pracownikom.