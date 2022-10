Zacięta walka o władzę. To ONI mogą przesądzić o wynikach [SONDAŻ]

REKLAMA

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się dziś, szansę na zwycięstwo w nich miałby wciąż PiS z Solidarną Polską. Rośnie jednak odsetek wyborców niezdecydowanych i to oni mogą przesądzić o wynikach.

W dniach 11-13 października IBRiS przeprowadził dla Onetu sondaż. Wynika z niego, że PiS i Solidarna Polska mogłyby w sumie liczyć na 32,7 proc. głosów. To wynik o 1,1 pkt proc. wyższy niż we wrześniu.

Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z poparciem rzędu 27,4 proc. Oznacza to wzrost poparcia dla tej formacji o 1,3 pkt proc., w porównaniu z poprzednim badaniem.

W sondażu podium zamyka Polska 2050 Szymona Hołowni. Ugrupowanie to poparło 11,3 proc. badanych. To spadek aż o 2,1 proc. w parowaniu z wynikami we wrześniu.

Dalej znalazły się: Lewica – 8,4 proc., PSL-Koalicja Polska – 5,6 proc. oraz Konfederacja z tym samym wynikiem – 5,6 proc.

W tym badaniu wzrosła także liczba wyborców niezdecydowanych. Odsetek tych, którzy nie wiedzą, na kogo oddać swój głos, wyniósł 9 proc.

IBRiS zbadał także frekwencję wyborczą. Na pytanie, czy „gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, to czy wziąłby Pan/i w nich udział?”, większość odparła twierdząco.

Odpowiedź „zdecydowanie tak” wybrało 43,9 proc. respondentów, a „raczej tak” – 11,9 proc.

Opcję „raczej nie” wybrało natomiast 15,2 proc., a „zdecydowanie nie” – 25,2 proc.

Niezdecydowanych w tym zakresie było 3,8 proc.

Sondaż przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 11-13 października 2022 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).