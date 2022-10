Zburzą stadion, na którym zginęło ponad 130 osób

REKLAMA

Władze Indonezji podjęły decyzję, że zniszczą stadion, na którym doszło podczas meczu do śmiertelnej paniki na początku października i gdzie zginęło ponad 130 osób. Stadion zostanie zburzony – poinformował we wtorek 18 października prezydent Indonezji po spotkaniu z szefem FIFA, który przybył tu, by pomóc zreformować futbol w tym kraju.

Gianni Infantino udał się do kraju Azji Południowo-Wschodniej dwa tygodnie po tragedii. Przypomnijmy, że pod koniec ligowego meczu kibice wtargnęli na murawę, a policja, która użyła m.in. gazu doprowadziła do tumultu. W wyniku paniki ludzie tratowali się wzajemnie. Był to niemal mecz derbowy, bo przeciw lokalnej drużynie Arema FC grał zespół z sąsiedniej miejscowości Persebaya Surabaya. To miejscowi kibice wtargnęli na boisko.

Stadion na 42 000 miejsc był mocno wypełniony. Sześć osób, w tym trzech funkcjonariuszy policji, zostało postawionych w stan oskarżenia, a komendant lokalnej policji został przeniesiony. Trwa śledztwo, ale podobno „zaginęły” ponad trzy godziny nagrań z kamer monitoringu.

Wydarzenia te miały miejsce w Malang, na wschodzie wyspy Jawa 1 października. Władze zdecydowały, że stadion Kanjuruhan w Malang zostanie zburzony, ale na jego miejscu pojawi się nowy obiekt „zgodny ze standardami FIFA”, które mają zapewnić bezpieczeństwo piłkarzom i kibicom.

Taką deklarację po spotkaniu z Infantino złożył prezydent Joko Widodo. Prezydent Indonezji zawiesił rozgrywki w kraju w oczekiwaniu na wynik śledztwa i wezwał do weryfikacji warunków bezpieczeństwa na wszystkich stadionach. FIFA zobowiązała się do pomocy i inwestycji w transformację indonezyjskiego futbolu, aby poprawić jego bezpieczeństwo.

Gianni Infantino dodał, że Indonezja przygotowywała się do organizacji Mistrzostw Świata U-20 w przyszłym roku na kilkunastu stadionach na całym archipelagu. Teraz wysiłki federacji skupią się głównie na poprawie funkcjonowania stadionów, zachowania kibiców, a także programach edukacji piłkarskiej w szkołach. „Sprowadzimy ekspertów, pomożemy i zainwestujemy, aby Indonezja błyszczała na światowej scenie piłkarskiej” – mówił prezes.

Liczba ofiar śmiertelnych katastrofy futbolowej wzrosła we wtorek do 133 osób, po śmierci 33-letniego mężczyzny, który doznał obrażeń i przebywał w szpitalu. odniesionych na stadionie. Wśród ofiar jest ponad 40 dzieci.

WATCH: #BNNIndonesia Reports. FIFA president Gianni Infantino meets Indonesian President Joko Widodo (@jokowi) after the country was struck by one of the worst football disasters which took the life of 132 people, including 43 children. #accident pic.twitter.com/JEjnwZb6OQ — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) October 18, 2022

