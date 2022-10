Co się dzieje w Australii? Notują rekordową liczbę zgonów nadmiarowych

REKLAMA

Australia notuje w tym roku historycznie wysoką liczbę zgonów nadmiarowych. Tak wynika z danych tamtejszego Biura Statystycznego.

Australijskie Biuro Statystyczne (ABS) podało, że w 2022 r. liczba zgonów nadmiarowych wzrosła już powyżej średniej z ostatnich lat. Tylko od początku roku do 30 czerwca (według zgłoszeń dokonanych do 31 sierpnia) w 2022 r. w Australii zmarło 92 699 osób. To wzrost o 13 524 (17,1 proc.) w stosunku do średniej historycznej.

Tylko w czerwcu zgłoszono 16 749 zgonów, czyli o 2 410 więcej niż wynosi średnia. Nastąpił więc wzrost o 16,8 proc. Spośród tych zgonów 14 910 zostało potwierdzonych przez lekarzy, a 1 839 przypadków odesłano do koronera.

Z danych wynika też, że w okresie od 28 czerwca 2021 do 26 czerwca 2022 r., a więc przez blisko rok, w Australii odnotowano 174 318 zgonów, których nie powiązano z Covid-19. W okresie tym wszystkich zgonów było zaś 180 927. Oznacza to, że tzw. zgonów covidowych odnotowano 6 609. Natomiast 7 924 zgony zostały zgłoszone jako „powiązane z Covid-19”.

Wśród przyczyn śmierci widniejących w statystykach są m.in. grypa i zapalenie płuc – w czerwcu odnotowano 384 takich zgonów – czyli o 31,5 proc. powyżej średniej. 147 z tych śmierci było spowodowanych grypą (średnia to 41), zaś 237 zapaleniem płuc (średnia to 251). Natomiast w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. odnotowano 193 potwierdzone przez lekarzy przypadki zgonów z powodu grypy.

Kolejnym wyróżnionym segmentem były zgony z powodu przewlekłych chorób dolnych dróg oddechowych. Według danych zanotowano tu wzrost o 8,5 proc. powyżej średniej dla czerwca. Liczba zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego zwiększyła się o 13,5 proc. w stosunku do średniej.

W czerwcu odnotowano też wyższą o 25,6 proc. od średniej bazowej liczbę zgonów z powodu demencji, w tym choroby Alzheimera. Zauważono też wzrost w stosunku do średniej w okresie od stycznia do czerwca o 21,8 proc.

Powyżej średniej były w czerwcu także zgony z powodu cukrzycy – plus 17,2 proc. W okresie od stycznia do czerwca nastąpił tu wzrost o 20,1 proc.