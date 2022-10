REKLAMA

Konfederacja obnażyła manipulacje, których dopuściły się koncerny farmaceutyczne. Grzegorz Braun użył bardzo mocnych słów.

18 października na specjalnej konferencji prasowej Konfederacja postanowiła wskazać największe manipulacje, jakich dopuściły się w czasie tzw. pandemii wielkie koncerny farmaceutyczne. Wnioski, które zaprezentowali posłowie ugrupowania, wprost dowodzą, że społeczeństwa zostały perfidnie oszukane. Na miejscu głos zabrali Sławomir Mentzen, Robert Winnicki oraz Grzegorz Braun. Ten ostatni odniósł się do sprawy przesłuchania przedstawicieli koncernów na forum europejskim. Nie szczędził przy tym mocnych słów.

„Chodzi o główne narracje propagandowe i zasadnicze trendy, które od 2,5 roku utrzymują się w zwalczaniu mniemanej pandemii. Otóż fakt dla niektórych, mam nadzieję, ostatecznie przełomowy. Dyrektor Pfizera, jeden z dyrektorów tej mrocznej firmy, pani Janine Small w czasie przesłuchania w Parlamencie Europejskim przyznała, że firma Pfizer nigdy nie testowała swoich preparatów na zapobieganie transmisji. Transmisji czego? Wirusa SARS-CoV-2” – wyjaśnił poseł Grzegorz Braun, prezes Konfederacji Korony Polskiej.

Grzegorz Braun pyta, kto tu jest szurem

W czasie swojego wystąpienia Grzegorz Braun stwierdził, że mieliśmy do czynienia z eksperymentem, do brania udziału w którym zachęcali rządzący oraz przedstawiciele mediów. Jak podkreślił, jedynie Konfederacja od początku stała po stronie obywateli i punktowała absurdy tzw. pandemii. Jego zdaniem decydenci powinni zostać rozliczeni, ponieważ doszło tu do oszustwa na szeroką skalę, którego ofiarą padli zwykli obywatele. Sprawa dotyczy również zakupu szczepionek w liczbie ponad 200 mln dawek.

„Firma Pfizer stwierdza, że oferowany przez nich eksperymentalny preparat, medykament, którego agresywną akwizycję podjął rząd Rzeczypospolitej Polskiej już pod koniec roku 2020, firma Pfizer nigdy nie próbowała nawet ustalić związku tego preparatu z występowaniem bądź też zanikaniem wirusa SARS-CoV-2. (…) Konfederacja jako jedna jedyna formacja w tym parlamencie zachowywała, jak się okazuje, zdrowy rozsądek i wyczucie chwili” – powiedział Grzegorz Braun.

