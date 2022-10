Jak uzyskać odszkodowanie za potrącenie na pasach?

Zostałeś potrącony na pasach i winny jest drugi uczestnik zdarzenia? W takim przypadku możesz ubiegać się o otrzymanie odszkodowania. Zobacz, w jaki sposób można je uzyskać!

Kiedy można otrzymać odszkodowanie za potrącenie na pasach?

Osoba, która została poszkodowana na pasach, może otrzymać odszkodowanie w sytuacji, gdy sprawcą zdarzenia był inny uczestnik ruchu. Oznacza to, że otrzymanie odszkodowania nie będzie możliwe wtedy, gdy to pieszy wywołał zdarzenie. Gdy ma miejsce współwina, wówczas odszkodowanie zwykle jest bardzo niskie.

Najczęściej odszkodowanie za potrącenie na pasach – https://apo24.pl/odszkodowanie/ wypłacane jest wtedy, gdy pieszy prawidłowo przechodził przez pasy, natomiast inny uczestnik ruchu nie dochował właściwej ostrożności.

Zdarza się, że sprawa musi być skierowana do sądu, aby określić, kto jest sprawcą zdarzenia. Wtedy ubieganie się o wypłatę odszkodowania jest możliwe dopiero po otrzymaniu wyroku sądowego.

Wysokość odszkodowania za potrącenie na pasach

Wysokość odszkodowania za potrącenie na pasach jest zależna od wielu czynników, między innymi związana jest ona z rodzajem doznanych szkód, ich zakresem.

Można uzyskać odszkodowanie za potrącenie na pasach zarówno w przypadku doznanych szkód osobowych, jak i majątkowych. Wobec tego poszkodowany może otrzymać kwotę, która pozwoli na otrzymanie środków pozwalających na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, dojazdów do lekarza, zakupienia niezbędnego wyposażenia związanego ze stanem zdrowia. Także odszkodowanie może pokryć koszty związane z uszkodzonym mieniem.

Można też uzyskać odszkodowanie za potrącenie na pasach w formie renty. Wynika to głównie z doznanych szkód, gdy konieczne jest pokrywanie wydatków regularnie na rehabilitację, leczenie czy opiekę.

Procedura ubiegania się o odszkodowanie za potrącenie na pasach

Aby otrzymać odszkodowanie, konieczne będzie zwrócenie się do podmiotu, który ma je wypłacić. Najczęściej w przypadku jak potrącenie na pasach wypłaca je towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym ubezpieczony był sprawca zdarzenia.

Warto pamiętać o tym, że sprawy tego typ mogą być skomplikowane, dlatego też najlepiej zdecydować się w takim przypadku na skorzystanie z pomocy prawnika. Prawnik będzie mógł wtedy dokładnie zbadać konkretną sprawę oraz zająć się nią w imieniu swojego klienta.

Gdy zatem doszło do potrącenia na pasach, w takim przypadku warto skontaktować się z prawnikiem, który będzie mógł pomóc w otrzymaniu odszkodowania. To skuteczny sposób, by pokryć doznane szkody, do których doszło na skutek zdarzenia.