Jaką firmę pozabankową wybrać? Pilna pożyczka na dzisiaj dla zleceniobiorców

Wygodne kredyty pozabankowe dostępne są dla szerokiego grona odbiorców – o gotówkę mogą starać się zarówno osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, jak i zleceniobiorcy. Jeżeli Twój wniosek o kredyt w banku został zweryfikowany negatywnie, dobrym rozwiązaniem może okazać się pilna pożyczka na dzisiaj od firmy prywatnej. Przeczytaj poniższy artykuł, aby dowiedzieć się, jakie warunki musisz spełniać, ubiegając się o kredyt pozabankowy dla osób pracujących na umowę zlecenie.

Dlaczego warto zdecydować się na pilną pożyczkę na dzisiaj?

Prywatne podmioty pożyczkowe to doskonała alternatywa dla tradycyjnych instytucji bankowych. Firmy oferują atrakcyjne umowy o gotówkę, umożliwiając wnioskodawcom zaciągnięcie nawet do kilkunastu tysięcy złotych. Co równie ważne, kwota ta może zostać spłacona w dogodnych ratach – dla wygody klienta, firmy pożyczkowe rozkładają spłatę zobowiązania nawet na kilka lat.

Pilna pożyczka na dzisiaj może zostać zawarta bez wychodzenia z domu – umowa finalizowana jest przez telefon lub za pośrednictwem kuriera. Po zweryfikowaniu wszystkich potrzebnych dokumentów doradcy przesyłają wnioskodawcy decyzję kredytową jeszcze tego samego dnia.

Pilna pożyczka na dzisiaj na dowolny cel

Wyjazd wakacyjny, wizyta u lekarza czy prace remontowe – kredyt pozabankowy może zostać przeznaczony na dowolny cel w zależności od aktualnych potrzeb wnioskodawcy. Warto również dodać, że firmy pożyczkowe pozwalają zaciągnąć nawet dwa kredyty jednocześnie – kolejny wniosek możesz złożyć już po terminowej spłacie pierwszych sześciu rat.

Co ważne, kredytobiorca ma możliwość szybszej spłaty pobranej gotówki. W takiej sytuacji konsultant z firmy pozabankowej wyliczy środki pozostałe do zwrotu, które zostaną pomniejszone o koszty dotyczące czasu, o jaki skrócona zostanie pożyczka.

Pilna pożyczka na dzisiaj – jakie dokumenty należy przygotować?

Twój wniosek o kredyt bankowy został odrzucony, ponieważ pracujesz w oparciu o umowę cywilnoprawną? O pożyczkę internetową ubiegać może się każda osoba między 21. a 75. rokiem życia. Co ważne, wnioskodawca powinien posiadać polski adres zameldowania i zamieszkania.

W przypadku osób, które pracują w oparciu o umowę zlecenia, doradca kredytowy poprosi o wgląd w dokument, będący dowodem na posiadanie stałego źródła dochodu. Potencjalni klienci mogą przekazać takie dokumenty, jak bankowe potwierdzenie wpływu wynagrodzenia za ostatni miesiąc kalendarzowy, informację RMUA lub zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wystawione bezpośrednio przez pracodawcę. Warto również przygotować dokument z treścią samej umowy o zatrudnienie.

Potrzebujesz pilnej pożyczki na dzisiaj? Sprawdź ofertę kredytu pozabankowego od TAKTO Finanse

Doradcy z firmy TAKTO Finanse proponują internautom pilne pożyczki na dzisiaj, które zawierane są drogą online bez zbędnych, czasochłonnych formalności. Gotówka przysłana jest na konto wnioskodawcy jeszcze tego samego dnia, pozwalając mu pokryć nawet najmniej spodziewane wydatki. Odwiedź stronę pożyczkodawcy, wypełnij formularz i ciesz się dodatkowymi środkami już w godzinę po przesłaniu dokumentów.