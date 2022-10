Mąż von der Leyen skorzysta na dotacjach z KE. Europoseł domaga się wyjaśnień. „Pfizergate”

REKLAMA

Włoski portal La Nuova Bussola Quotidiana opisuje konflikt interesów w związku z przyznaną przez Komisję Europejską dotacją. Jej beneficjentem będzie bowiem maż szefowej KE Ursuli von der Leyen.

320 mln euro – tyle Komisja Europejska przeznaczyła na badania nad terapiami genowymi mRNA. Środki mają trafić do Uniwersytetu w Padwie, by zasilić projekt badawczy. Jak się okazuje, udział w nim bierze firma biotechnologiczna, w której funkcję kierowniczą sprawuje Heiko von der Leyen, mąż szefowej KE. Zasiada on też w radzie nadzorczej, która może planować strategię budżetową firmy.

Oznacza to, że mąż szefowej KE będzie mógł korzystać z dotacji KE, by prowadzić badania w dziedzinie terapii genowych. Wyjaśnień w tej sprawie domaga się od Ursuli von der Leyen włoska eurodeputowana Francesca Donato.

„Właśnie wysłałam ten list do przewodniczącej komisji covidowej z prośbą o publiczne przesłuchanie Ursuli von der Leyen w celu wyjaśnienia wszystkich niejasnych aspektów Pfizergate” – napisała na Twitterze.

Ho appena mandato alla Chair della Commissione #COVI ed ai colleghi @kvanbrempt questa lettera, chiedendo l’audizione pubblica di Ursula #VonDerLeyen per chiarire tutti gli aspetti oscuri del #Pfizergate. Confido in un accoglimento. pic.twitter.com/ooBNfCaBBd — Francesca Donato (@ladyonorato) October 17, 2022

Europoseł przypomniała aferę dotyczącą wymiany wiadomości przez von der Leyen i szefa Pfizera podczas negocjacji kontraktów na zakup szpryc.

„Do tego wszystkiego należy zwrócić uwagę na wydarzenia, które ostatnio miały miejsce we Włoszech i Grecji, gdzie mąż przewodniczącej KE, Heiko von der Leyen, dyrektor medyczny Orgenesis International Inc. wszedł do zarządu konsorcjów i fundacji zarządzających częścią narodowych funduszy RRNP na rozwój technologii mRNA” – zaznaczyła.

Przypomniała też, że Fundusz Odbudowy miał być „tymczasowym instrumentem, mającym na celu pobudzenie ożywienia gospodarczego”. Wspomniała też, że jest to największy kiedykolwiek finansowany w Europie pakiet. Oceniła, że jest to „nieetyczne”, by udział w zarządzaniu tym funduszem miał mąż szefowej KE.

Dlatego też Donato domaga się zwołania Komisji Specjalnej ds. Covid i przesłuchania Ursuli von der Leyen.

Na uniwersyteckim projekcie, dotowanym przez Brukselę, skorzysta wiele gigantów farmaceutycznych – w tym także Pfizer, BioNTech, czy Astra Zeneca oraz Orgenesis, która „odegrała rolę w rozwoju szczepionek mRNA”.