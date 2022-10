Robert Winnicki uderzył w Ursulę von der Leyen: „Należałoby nauczyć ją praworządności” [VIDEO]

REKLAMA

Robert Winnicki z Konfederacji w mocnych słowach podsumował działania Ursuli von der Leyen w sprawie zakupu szczepionek na COVID-19.

18 października w Sejmie odbyła się konferencja prasowa Konfederacji, która postanowiła omówić najnowsze doniesienia w sprawie manipulacji koncernów farmaceutycznych. Chodzi o jawne oszustwa, do których doszło w czasie trwania tzw. pandemii COVID-19. Na miejscu zjawili się Grzegorz Braun, Sławomir Mentzen oraz Robert Winnicki. Ten ostatni przedstawił w szczegółach powód wszczęcia postępowania przez Prokuraturę Europejską. Otóż główną podejrzaną w aferze dotyczącej zakupu szczepionek jest szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która miała negocjować kontrakt w dosyć osobliwy sposób, a więc z pominięciem standardów praworządności.

REKLAMA

„Chciałem zwrócić uwagę na inny aspekt sprawy, a mianowicie toczy się postępowanie prokuratorskie. Prokuratura Europejska toczy postępowanie, gdzie główną podejrzaną jest nie kto inny jak szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Przypomnę, że właśnie pani przewodnicząca jest m.in. podejrzana z tego powodu, że w sposób poza procedurami, jakie obowiązują w takich sytuacjach między instytucjami publicznymi a prywatnym biznesem, m.in. wymieniała SMS-y z dyrektorem Pfizera przed podpisaniem kontraktu na zakup prawie 2 mld dawek szczepionek tej firmy o wartości 35 mld euro” – wypunktował Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego.

Robert Winnicki: I kto za to odpowie?

Na końcu poseł Robert Winnicki przypomniał, że również polski rząd dokonał zakupu szczepionek, i to w ogromnej liczbie. Jak wskazał, co prawda na ten moment minister Adam Niedzielski odmawia Pfizerowi zapłacenia 2 mld zł, ale nie wiadomo, jak skończy się ten spór. Być może będziemy musieli się ugiąć. I kto wtedy za to odpowie?

„Pamiętajmy też, że jest polski wątek tej sprawy, a mianowicie zobowiązanie rządu PiS do kupna 205 mln dawek szczepionki przeciw COVID-19, czyli ponad 5 dawek szczepionki na każdego obywatela w dowolnym wieku, którego koszt to kilkanaście miliardów złotych, 10 do 12 miliardów złotych” – zauważył Robert Winnicki z Konfederacji.

Manipulacje koncernów farmaceutycznych wychodzą na jaw! I kto tu jest szurem? https://t.co/LyYTSnePO6 — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) October 18, 2022