Tak będą chronić Pfizera i Modernę przed pozwami? Szokujące doniesienia

Amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) będą w najbliższym głosować nad stałym zabezpieczeniem gigantów farmaceutycznych przed odpowiedzialnością za niepożądane odczyny poszczepienne wywołane przez ich szpryce. Chodzi o firmy Pfizer i Moderna.

Komitet Doradczy ds. Praktyk Immunizacyjnych (ACIP) CDC w tym tygodniu, najprawdopodobniej w czwartek, zdecyduje czy dołączyć preparaty mRNA do harmonogramu szczepień dzieci i młodzieży. Oznacza to, że odpowiedzialność za ewentualne NOP-y zostałaby zdjęta z Pfizera i Moderny.

Jeśli kalendarz szczepień zostanie rozszerzony, wówczas odpowiedzialność za niepożądane odczyny poszczepienne spadnie nie na producentów a na Narodowy Program Odszkodowań za Urazy Poszczepienne (VICP). Dla Pfizera i Moderny oznaczałoby to możliwość wprowadzenia na rynek preparatu zatwierdzonego przez FDA, bez ryzyka otrzymania ewentualnych pozwów w związku z działaniem produktu.

W marcu 2020 r., a więc na początku mniemanej pandemii, rząd federalny USA zapewnił Pfizerowi i Modernie m.in. osłonę prawną przed ponoszeniem odpowiedzialności za skutki ich produktów. Działo się to pod pretekstem ogłoszonego „stanu zagrożenia dla zdrowia publicznego”, który – według doniesień medialnych – może zostać odwołany na początku 2023 r.

W rozmowie z Mikhailą Peterson prawnik Robert F. Kennedy Jr. wyjaśniał, dlaczego firmy farmaceutyczne dążą do zatwierdzenia swoich preparatów, jako zalecany dla dzieci.

Jak mówił, firmy farmaceutyczne nigdy nie wprowadzają na rynek szczepionek, jeśli nie uzyskają ochrony przed odpowiedzialnością za jej skutki. Szczepionki dopuszczone do użytku w sytuacji wyjątkowej (ang. emergency use authorization) mają taką ochronę – ludzie nie mogą składać pozwów.

Pozwanie koncernu jest możliwe dopiero gdy szczepionki zostaną zatwierdzone. Jest jednak jeden wyjątek – gdy koncern uzyska rekomendację dla dzieci.

– Wszystkie szczepionki, które są oficjalnie zalecane dla dzieci, otrzymują ochronę przed odpowiedzialnością, nawet jeśli przyjmą je dorośli – wyjaśnił Kennedy.

