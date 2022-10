Tyle jodku potasu rozdystrybuowano. Sprawdź, jakie są przeciwwskazania do przyjmowania tych tabletek

REKLAMA

5 września 2022 roku zakończyła się dystrybucja tabletek jodku potasu do magazynów wskazanych przez wojewodów – poinformowała Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

„Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych na mocy decyzji premiera rozdysponowała niemal 60 mln tabletek jodku potasu na potrzeby wszystkich 16 Urzędów Wojewódzkich. RARS nie odpowiada za wytyczne dotyczące dawkowania przekazanych wyrobów medycznych – kwestie te określa producent danego wyrobu medycznego” – przekazała Wprost Kancelaria Ogólna Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Dystrybucja tabletek jodku potasu do magazynów wskazanych przez wojewodów, została zakończona 5 września, a komunikat o tym, że taka akcja była prowadzona MSWiA poinformowało 19 września.

Dystrybucja miała wynikać z niepokojącej sytuacji w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej na Ukrainie. Rosjanie ostrzeliwali wówczas obiekt, co doprowadziło do wyłączenia transformatora bloku oraz transformatorów pomocniczych. Do komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej przekazano wówczas tabletki z jodkiem potasu.

Sytuacja zdawała się być groźna, ale władze państwowe uspokajały: „Jest to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego” – mogliśmy przeczytać w w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W całej sprawie warto pamiętać o tym, że jodku potasu nie powinno się przyjmować profilaktycznie i na własną rękę. Po spożyciu leku bez konsultacji można narazić się na takie objawy jak:

bolesny obrzęk ślinianek

katar

zaburzenia żołądkowo-jelitowe

wymioty

skórne objawy uczuleniowe

wysypka

swędzenie

wyprysk

Przeciwwskazaniem do przyjmowania jodku potasu jest natomiast nadwrażliwość na jod, rak tarczycy, limfocytarne zapalenia tarczycy lub gruczolak autonomiczn tarczycy, a także zapalenie opryszczkowe skóry (choroba Duhringa) i jawna nadczynność tarczycy.