Wyszedł ze szpitala, szuka go policja. „Mężczyzna cierpi na poważną chorobę zakaźną” [FOTO]

Policja poszukuje obcokrajowca, który wyszedł we wtorek ze szpitala w czeskim Nowym Mieście na Morawach. Jak podano, mężczyzna cierpi na poważną chorobę zakaźną.

Mężczyzna opuścił szpital we wtorek około godz. 15.00. rzecznik czeskiej policji Dana Čírtková poinformowała, że „mężczyzna cierpi na poważną chorobę zakaźną”, a „do kontaktu z nim potrzebny jest najwyższej klasy respirator”.

Według policji, poszukiwany mężczyzna może zmierzać do miejscowości Dolní Újezd w Kraju Pardubickim lub udawać się do regionu Hradec Králové, ponieważ „ma tam powiązania rodzinne”.

Według TV Nova, mężczyzna cierpi na tzw. gruźlicę otwartą. Czeska policja prosi o pomoc w odnalezieniu chorego, informacje można przekazywać pod nr telefonu 158.

Vysočina – Patráme po cizinci, který dnes kolem 15:00 odešel z nemocnice v Novém Městě na Moravě. Muž trpí vážnou nakažlivou nemocí. Při kontaktu s ním je nutný respirátor nejvyšší třídy. Může mířit do Dolního Újezdu na Pardubicku. Pokud muže spatříte, volejte 158.#polvys pic.twitter.com/2ImkYllFxC — Policie ČR (@PolicieCZ) October 18, 2022

Policja przekazała, że mężczyzna wiedział o tym, że cierpi na wysoce zakaźną chorobę. Wiedzieli o tym też lekarze. Mimo tego pacjent opuścił szpital.

– Mężczyzna jest zatem podejrzany o świadome rozprzestrzenianie choroby zakaźnej i grozi mu do trzech lat więzienia – przekazała Čírtková.

Głos w sprawie zabrała też rzecznik szpitala w Nowym Mieście na Morawach Helena Zelená Křížov. – To nie był pacjent hospitalizowany w szpitalu, ale mężczyzna, który we wtorek rano przyszedł do karetki na badanie – powiedziała.

Z policją współpracują m.in. lokalne władze. Burmistrz miejscowości Dolní Újezd Miloš Vrabec zaapelował do mieszkańców, by – jeśli zobaczą poszukiwanego – skontaktowali się z policją. Podkreślił jednocześnie, że miejscowość ta to tylko jeden z potencjalnych kierunków, w których mógł się udać chory mężczyzna.