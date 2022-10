Co na włosy? Dieta, wcierki i dobry suplement na włosy

Włosy to wizytówka każdej z nas. Co, gdy jednak są zniszczone i pozbawione blasku? Warto zadbać o nie odpowiednio i przygotować na zbliżającą się zimę. Oto kilka sprawdzonych sposobów, jak pomóc im i odpowiednio wzmocnić, m.in. kolagen i dobry suplement na włosy.

1. Odpowiednia dieta kluczem do mocnych włosów

Jesteś tym czym jesz. To popularne powiedzenie zna każdy z nas i okazuje się, że jest ono prawdziwe. Odpowiednia dieta wzmocni nasze włosy i sprawi, że będą mniej łamliwe. Co warto wprowadzić do codziennego menu? Przede wszystkim produkty bogate w witaminy z grupy B. Znajdziesz je w warzywach i owocach, na przykład w szpinaku czy bananach. Do tego cytrusy, bogate w witaminę C. Ważne są też proteiny – dlatego nie zapomnij o roślinach strączkowych. Prawdziwe bomby witaminowe znajdziesz w koktajlach – to jeden z łatwiejszych sposób na przyswojenie odpowiedniej dawki witamin i minerałów.

Jakie witaminy są potrzebne włosom?

• biotyny (witamina B7),

• niacyny (witamina B3 / PP),

• ryboflawiny (B2),

• kwasu pantotenowego (witamina B5),

• kobalaminy (witamina B12),

• pirodoksyny (witamina B6),

• witaminy A i E.

Jakie minerały są potrzebne włosom?

• cynk,

• miedź,

• żelazo,

• krzem,

• siarka.

Jeżeli nie radzisz sobie z właściwą dietą, to pomyśl o diecie pudełkowej lub znajdź dobry suplement na włosy. O tym więcej w punkcie 5 poniżej.

2. Zadbaj o relaks – regularne masaże głowy i Twój spokój

Jest to najprzyjemniejsza forma wzmocnienia naszych włosów. Masaż głowy działa stymulująco, pobudzając komórki do wzrostu. Kilka minut dziennie pozwoli Ci nie tylko zregenerować się po całym dniu i odprężyć, a przy okazji pobudzisz włosy do szybszego wzrostu. Możesz wykorzystać specjalne masażery, ale jeśli ich nie posiadasz to nic straconego – Twoje dłonie sprawdzą się równie dobrze. Wykonuj okrężne ruchy, lekko dociskając opuszki palców do skóry głowy, by pobudzić krążenie krwi. Taki masaż możesz wykonywać na sucho lub pod prysznicem, podczas mycia głowy.

Nie zapomnij także o peelingu skóry głowy – dzięki temu pozbędziesz się martwego naskórka i poprawisz pracę gruczołów łojowych. Wystarczy kilka minut dziennie, by poprawić sobie samopoczucie i pomóc swoim włosom.

Kluczowym dla pięknych włosów jest nasz własny spokój. Jeśli trapią Cię zmartwienia, to prawdopodobnie ucierpią na tym włosy. Bardzo często pod wpływem silnego stresu włosy wypadają lub siwieją. Dlatego rozwiązuj problemy, a nie skupiaj się na ich istnieniu. Odpoczywaj, wysypiaj się i uprawiaj sport.

3. Dobierz szampon do swoich potrzeb

Wybierając szampon warto zwrócić uwagę na kilka aspektów. Przede wszystkim sprawdź skład – czy jest naturalny, czy może zawiera szkodliwe substancje? Najczęściej producenci dodają szkodliwy detergent SLS, o którym mówi się coraz częściej. Poza tym unikaj także konserwantów i silikonów, które tylko zapychają i oblepiają włosy i chociaż chwilowo włosy wydają się gładkie, to po dłuższym czasie stają się matowe i pozbawione blasku.

Po drugie staraj się dobierać szampon do potrzeb Twoich włosów. Inny szampon będzie wskazany, jeśli mierzysz się z problemem suchych i łamliwych włosów, a inny, jeśli walczysz z nadmiernym przetłuszczaniem się włosów. Dlatego zwracaj uwagę na etykietę i świadomie dobieraj najbardziej odpowiedni produkt.

4. Kolagen do włosów – czemu nie

Mimo, że kolagen kojarzymy głównie z poprawą naszej cery, jej elastyczności i sprężystości, to świetnie nada się także do pielęgnacji i wzmocnienia naszych włosów. Żel kolagenowy lub serum, które na co dzień używamy do twarzy może nam posłużyć jako wcierka lub odżywka do włosów. Wystarczy wmasować ją w skórę głowy. Możesz wykorzystać go także podczas wspomnianego wyżej masażu głowy. Kolagen rybi zawarty w takim produkcie wzmocni Twoje włosy i poprawi ich gładkość. Pomoże także odbudować zniszczone komórki i ubytki. Ale przede wszystkim może pomóc w ich wzroście.

5. Suplementy z kolagenem lub suplement dedykowany na włosy – zadbaj o włosy od wewnątrz

O włosy warto dbać nie tylko od zewnątrz. Suplementacja kolagenem pobudzi do wzrostu i wzmocni Twoje włosy, a przede wszystkim dostarczy im niezbędnych mikro i makro elementów. Dodatkowo taka forma suplementacji pozytywnie wpłynie także na skórę i paznkocie, które staną się mocniejsze i mniej łamliwe. Na rynku dostępnych jest wiele produktów z kolagenem – zależnie od Twoich preferencji możesz skorzystać z kolagenu w tabletkach lub kolagenu do picia w postaci proszku do rozpuszczenia w wodzie. Warto jednak zadbać o to, by poza kolagenem w składzie znalazły się dodatkowe substancje, takie jak witamina C, czy biotyna. Dlatego przed zakupem warto porównać dostępne produkty, korzystając np. z rankingu kolagenów. Kolagen do picia znajdziesz w sklepie internetowym WybieramyKolagen.pl.

Inną formą suplementów są te dedykowane włosom. Zawierają one zazwyczaj potrzebne witaminy i minerały. Przykładem dobrego suplementu na włosy jest Hair+ marki Body Empire. Zawiera on zestaw potrzebnych składników w dobrych proporcjach. Składniki są wysokiej jakości.

Jak widzisz, jest wiele sposobów na wzmocnienie włosów i sprawienie, by były grube i lśniące. Żeby tak się stało, musisz jednak pamiętać, żeby działać kompleksowo – samo użycie nawet bardzo drogiej odżywki nic nie da, jeśli nie dostarczysz organizmowi niezbędnych witamin i minerałów. Pamiętaj też, że o włosy trzeba dbać od samej cebuli – dlatego nie zapominaj o dbaniu o potrzeby skóry głowy. Kilka działań wprowadzonych do Twojej codziennej rutyny pomoże Ci uzyskać włosy, o jakich marzysz!