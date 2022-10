Eksplozje i kłęby dymu nad rosyjskim miastem. Tuż przy granicy z okupowanym Donbasem [VIDEO]

REKLAMA

W rosyjskim Biełgorodzie odnotowano silne eksplozje, a nad miastem unoszą się kłęby dymu. W sieci dostępne są nagrania

Biełgorod to stolica obwodu biełgorodzkiego. Miasto jest położone tuż przy granicy z okupowanym przez Rosjan ukraińskim Donbasem. W sieci pojawiły się nagrania, na których widać, że nad miastem unoszą się kłęby dymu. Odnotowano również eksplozje.

Belgorod is already “celebrating the introduction of martial law”

A substation is on fire in the city. According to local media – due to overvoltage. pic.twitter.com/pqzr6XGLfL

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 19, 2022