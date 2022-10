Jesienna moda męska – w co wyposażyć garderobę, aby wyglądać stylowo?

Moda zmienia się nieustannie, z każdym sezonem przynosząc kolejne nowości. Chcąc być modnym, należy uważnie śledzić trendy. Źródłem tej wiedzy mogą być czasopisma, programy modowe czy po prostu witryny sklepowe, które zachwycają nowościami z aktualnych kolekcji. Nie tylko kobietom zależy na stylu i podążaniu za topowymi kreacjami. Każdy zadbany mężczyzna powinien aktualizować swoją garderobę o ubrania i akcesoria na czasie. Nadchodzący sezon jesienno-zimowy to doskonały czas, aby zaopatrzyć się w ponadczasowe klasyki oraz sezonowe nowości. Co mężczyźni powinni nosić, aby wyglądać stylowo w każdej sytuacji?

Okrycia wierzchnie dla dżentelmenów

Kiedy lato się kończy, czas schować letnią odzież głęboko do szafy. Na pierwszym planie powinny pojawić się ciepłe ubrania, które uchronią przed spadającymi temperaturami na zewnątrz. Najlepszym rozwiązaniem są okrycia wierzchnie. Dla mężczyzn, którzy są zwolennikami eleganckiego stylu, poleca się płaszcze, które w swojej prostocie są nieocenione. Męskie płaszcze o prostym, klasycznym kroju wydobędą z panów prawdziwy dżentelmeński urok. Sprawdzą się w oficjalnych kreacjach, jak również w tych casualowych. Uniwersalna kolorystyka w tonacjach czerni, szarości i brązu sprawia, że płaszcz przez kilka lat nie wyjdzie z mody. Zapinany na guziki świetnie prezentuje się z koszulą, a nawet garniturem. Dla tych, co wolą nieco bardziej codzienny look, poleca się połączyć płaszcz oraz jeansy męskie slim. Takie zestawienie zapewni nieco swobodny, miejski styl. Płaszcz można również nosić do obuwia sportowego.

Ciepłe kurtki dla wymagających

Dla tych, którzy nawet w wełnianym płaszczu dokuczliwie odczuwają niskie temperatury, poleca się ciepłe kurtki puchowe. Gruba warstwa miękkiego wypełnienia pomiędzy materiałami zapewnia ochronę przed chłodem. Trzeba jednak pamiętać, aby wybrać dla siebie odpowiedni model kurtki do sylwetki. Warto postawić na pikowania, które są niezwykle modne ostatnimi czasy. Nie powodują efektu pogrubienia, podkreślają figurę i wyglądają naprawdę stylowo. Do wyboru są pikowania poziome, pionowe, w kratkę i wiele innych. Każdy mężczyzna może znaleźć dla siebie pasujący do niego fason. Kurtki puchowe z łatwością można zestawiać z jeansami, chinosami, a nawet dresami. Są uniwersalne i ciepłe, a do tego wciąż na topie.

Z czym łączyć swetry męskie?

Jesienią warto zastąpić cienkie topy i koszulki grubszymi swetrami męskimi. Są eleganckie, ciepłe i często miłe w dotyku. W sklepach na działach męskich można spotkać golfy, kardigany, klasyczne sweterki, a nawet takie w wersji z kapturem. Każda wersja swetra wymaga odpowiedniego zestawienia, aby podkreślić jego walory. Panowie bardzo często wybierają do nich jeansy. Slim, skinny czy carrot z powodzeniem można spotkać w sklepie House – jeansy męskie tego typu świetnie współgrają z golfami i klasycznymi swetrami. Joggery z kolei można łączyć ze swetrami z kapturem oraz rozpinanymi kardiganami. Kardigany to świetna opcja dla mężczyzn, którzy najlepiej czują się w T-shirtach, ponieważ mogą je nosić właśnie w takim zestawieniu. Rozpinane swetry można swobodnie ściągać wedle potrzeby. Swetry męskie o kroju golfu i półgolfu doskonale czują się w towarzystwie eleganckiego płaszcza. W ten sposób można uzyskać gustowną stylizację na miarę prawdziwego dżentelmena.

Modowe akcesoria męskie – uzupełnienie stylu

Żadna stylizacja nie będzie dokończona bez uzupełniających jej dodatków i akcesoriów. Wiedzą o tym szczególnie kobiety, które nie wyobrażają sobie wyjścia z domu bez torebki czy biżuterii. Świadomi mody mężczyźni też wiedzą, że akcesoria to nieodłączny element każdej modnej kreacji. W sezonie jesienno-zimowym w swojej szafie koniecznie powinni znaleźć eleganckie i ciepłe szaliki. Doskonale uzupełnią stylizację z płaszczem w roli głównej, ale równie dobrze poradzą sobie w połączeniu z kurtką puchową. Z tą drugą poradzi sobie również komin męski, który otuli szyję i będzie się dobrze prezentował nawet u osób, które nie mają szczególnych umiejętności w wiązaniu szalików.

Do tego wszystkiego warto dobrać czapkę. Casualowa stylizacja najlepiej odnajdzie się w połączeniu z czapką z pomponem. Elegancki ubiór wymaga nieco innego okrycia głowy – poleca się wybrać np. kaszkiet czy kapelusz.

Akcesoria męskie doskonałe na jesień to również męskie saszetki lub nerki. Te męskie torebki są bardzo praktyczne – pomieszczą najważniejsze przedmioty, takie jak portfel czy telefon. Do tego podkreślą charakter i indywidualny styl każdego mężczyzny. Saszetki można zestawiać z płaszczami, natomiast nerki lepiej prezentują się w połączeniu z kurtkami.