Mundurowi zapowiadają wielki protest w Warszawie. Podano datę

Z informacji reportera RMF FM wynika, że wielotysięczny protest funkcjonariuszy służb mundurowych przed siedzibą rządu odbędzie się 9 listopada. Decyzja zapadła po posiedzeniu Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Mundurowi postanowili zorganizować wielotysięczną manifestację, ponieważ związki nie dogadały się z rządem ws. podniesienia wynagrodzeń. Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych podjęła decyzję o zgłoszeniu sześciotysięcznej manifestacji.

Ustalono, że odbędzie się ona 9 listopada – dzień po posiedzeniu rządu. Związkowcy mają liczyć na to, że rada ministrów może w ostatniej chwili spełnić ich postulaty. Wówczas mundurowi mają się zgromadzić przed siedzibą rządu, by za to podziękować.

Wśród manifestantów mają się znaleźć zarówno przedstawiciele służb podlegających MSWiA – policjanci, strażacy, strażnicy graniczni – jak i podległych resortowi sprawiedliwości – strażnicy więzienni – oraz podlegający resortowi finansów funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej.

Mundurowi domagają się przede wszystkim 20-procentowej waloryzacji uposażeń. – Nie chcemy podwyżek płac. Chodzi o to, byśmy nie tracili w związku z inflacją – mówią cytowani przez RMF FM działacze.