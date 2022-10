Nad Europę nadciąga cyklon Georgina. W Polsce pogoda zaskoczy [PROGNOZA]

REKLAMA

Nad Europę nadciąga cyklon Georgina, który wywoła ulewy, wichury i burze. Do Polski najprawdopodobniej jednak nie dotrze, natomiast spowoduje, że nad Wisłę wróci „babie lato”.

Georgina wpłynie w najbliższych dniach na pogodę w zachodniej części Europy. Niż baryczny przyniesie gwałtowne burze, deszcze oraz silny wiatr.

Jednocześnie sprawi, że w najbliższy weekend do Polski na krótki wróci „babie lato”. Po ostatnim powiewie ciepła nastąpiło nagłe ochłodzenie, a nocami pojawiały się nawet przymrozki.

W najbliższy weekend to się zmieni. Cyklon Georgina da się we znaki w zachodniej części Europy, ale nad środkową i wschodnią część Starego Kontynentu skieruje ciepły front.

W sobotę, 22 października w Polsce będą zatem wyższe temperatury. W Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i województwie lubuskim spodziewane jest nawet 18 st. C. W centrum i na południu Polski ok. 14-15 st. C., a na Podkarpaciu i Podlasiu termometry wskażą nieznacznie powyżej 10 st. C.

Niedziela, 23 października, w większości województw ma być ciepła i słoneczna. Wyjątkiem będą jedynie polski biegun zimna, czyli okolice Suwałk oraz regiony podgórskie, gdzie temperatura w najcieplejszym momencie dnia jedynie nieznacznie przekroczy 10 stopni powyżej zera. W pozostałych regionach Polski wskazania termometrów wzrosną do 16, a nawet 18 stopni Celsjusza. W weekend ciepłe będą również noce – synoptycy nie przewidują w tym czasie przymrozków.