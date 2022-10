Najnowszy rządowy pomysł doprowadzi do KARTEK NA WĘGIEL? Sośnierz: „Rozwiązaniem jest…” [VIDEO]

REKLAMA

Rozwiązaniem jest zwiększenie dostępności węgla i otwarcie na nowo kopalń – nie ma wątpliwości poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz, który skrytykował najnowsze socjalistyczne pomysły rządowe w kwestii węgla.

Wobec braków węgla w Polsce, rząd przedstawił w Sejmie projekt ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Chodzi o ustalenie maksymalnych cen za tonę węgla. Projekt ustawy zakłada, że gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów po 1,5 tys. zł za tonę, by następnie sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2 tys. zł za tonę.

Aktualna cena węgla na rynku to 2,7-3,5 tys. zł za tonę. Różnicę i tak opłacą podatnicy.

Do najnowszego socjalistycznego pomysłu rządowego w kwestii węgla odniósł się poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz. – Rosnące ceny są skutkiem niedoborów. Praprzyczyną całego problemu jest to, że węgla jest za mało, dlatego ceny rosną – podkreślił.

– Ludzie bardziej racjonalnie dysponują tym deficytowym towarem, dzięki czemu jest większa szansa, że wystarczy go, jeśli nie dla wszystkich, to dla większej ilości ludzi – mówił dalej.

Będą kartki na węgiel? Sośnierz przedstawia rozwiązanie

– Wyjmując ten bezpiecznik cenowy – co próbujecie właśnie zrobić – doprowadzicie w oczywisty sposób do niedoborów. To było ćwiczone wielokrotnie w PRL-u. Stąd kartki na produkty i stąd będą właśnie kartki na węgiel prędzej czy później, jeśli dalej będziecie szli tą drogą – przewiduje poseł Konfederacji.

– Rozwiązaniem jest zwiększenie dostępności węgla i otwarcie na nowo kopalń – podkreślił Sośnierz.

Będą KARTKI NA WĘGIEL prędzej czy później, jeśli dalej będziecie szli tą drogą. Rozwiązaniem jest zwiększenie dostępności węgla i otwarcie na nowo kopalń. pic.twitter.com/1Fy8s862k8 — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) October 20, 2022