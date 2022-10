Państwo miało z niego wypłacać odszkodowania. Fundusz od trzech lat służy rządowi

REKLAMA

Fundusz Reprywatyzacji, z którego państwo polskie miało wypłacać odszkodowania za mienie bezprawnie przejęte po wojnie, od trzech lat – na mocy ministerialnego rozporządzenia – służy rządowi do dofinansowania państwowych spółek.

Na wniosek premiera Skarb Państwa kupił za środki funduszu akcje i udziały w 14 spółkach za ponad 10 mld zł – m.in. w PGZ (400 mln zł), Polskim Holdingu Hotelowym (600 mln zł), Centralnym Porcie Komunikacyjnym (300 mln zł) czy Polskich Promach (650 mln zł).

W 2016 roku ze środków funduszu PiS postanowiło wesprzeć nawet media publiczne (TVP i Polskie Radio) kwotą do 30 mln zł na podniesienie kapitału zakładowego. Największe środki wyszły z funduszu w tym roku do PGE (2,6 mld zł), która przeznaczy je m.in. na inwestycje w OZE, oraz do firmy Gaz-System (w formie rządowych obligacji o wartości 3 mld zł).

Fundusz, od 2004 r. zasilany wpływami ze sprzedaży 5% akcji należących do Skarbu Państwa oraz odsetkami od tych środków, został wydrenowany z pieniędzy. Wg resortu finansów, w 2020 roku jego przychód wyniósł 30 tys. zł, a w zeszłym roku – 1 zł i 10 gr.

Z Funduszu Reprywatyzacji wypłacane są także odszkodowania dla osób represjonowanych i odszkodowania przyznane przez komisję do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (komisja wydała na to jednak tylko ponad 5 mln zł).

Zdaniem Janusza Cichonia, ekonomisty, posła KO i byłego wiceministra finansów w rządach PO-PSL, PiS przeprowadza renacjonalizację i wykorzystuje fundusz niezgodnie z przeznaczeniem.

