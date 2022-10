Boris Johnson wraca do gry? Może zostać premierem Wielkiej Brytanii

REKLAMA

Czy to możliwe, że Boris Jonhson zastąpi Liz Truss na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii? Media aż huczą od plotek.

Po sześciu tygodniach sprawowania władzy Liz Truss podała się do dymisji. Innymi słowy, Wielka Brytania musi wyłonić nowego premiera. Jakiego wyboru dokona Partia Konserwatywna, która najwidoczniej pogrąża się w coraz większym kryzysie? Nie wiadomo, aczkolwiek padły już pierwsze nazwiska potencjalnych kandydatów.

Nowym szefem brytyjskiego rządu mogą zostać Rishi Sunak lub Penny Mordaunt, czyli politycy, którzy przegrali z Liz Truss w wakacyjnych wyborach. Jednak najbardziej elektryzująca opinię publiczną i media okazuje się kandydatura byłego premiera. Czyżby Boris Johnson miał powrócić w glorii i chwale? Tak wskazują plotki.

Jak podaje „Times”, były premier Boris Johnson rozważa obecnie podjęcie walki o fotel szefa rządu. Co ciekawe, traktuje to jako swój obowiązek w „interesie narodowym”. Jednak przed podjęciem decyzji polityk musi sprawdzić swoje poparcie w szeregach partii i zorientować się, czy w ogóle może mierzyć się z kontrkandydatami.

„Mam nadzieję, że podobał ci się urlop szefie. Czas wracać. Jest trochę spraw, które wymagają załatwienia” – napisał na Twitterze James Duddridge, minister ds. handlu międzynarodowego Wielkiej Brytanii, apelując w ten sposób do byłego premiera i zagrzewając go do walki w nadchodzących wyborach.

⚡️Boris Johnson intends to run for the post of head of government after the resignation of Truss, – Times. pic.twitter.com/jXGxLEbwrw

— NEXTA (@nexta_tv) October 20, 2022