Co Polacy sądzą o wyroku TK ws. aborcji eugenicznej? [SONDAŻ]

W październiku 2020 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że tzw. aborcja eugeniczna jest niezgodna z Konstytucją RP. Dwa lata później pracownia IBRiS na zlecenie Onetu zapytała Polaków, jak oceniają wyrok.

22 października Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Konstytucja RP chroni życie dzieci, które mają urodzić się z nieuleczalną chorobą, upośledzeniem umysłowym lub chorobą zagrażającą jego życiu. Wciąż jednak – wbrew przekazom medialnym – możliwa jest aborcja w przypadku, gdy zdrowie lub życie matki jest zagrożone, lub ciąża jest wynikiem gwałtu albo kazirodztwa.

Po wyroku doszło do masowych protestów na ulicach polskich miast. Atakowano wówczas kościoły i osoby wierzące, zakłócano msze święte, a także niszczono mienie publiczne.

To masowe niezadowolenie z wyroku TK wciąż jest obecne w narodzie, co pokazuje najnowszy sondaż pracowni IBRiS. Pozytywnie wyrok ws. aborcji eugenicznej oceniło zaledwie 8,9 proc. ankietowanych, z czego 4,9 proc. odpowiedziało, że „bardzo dobrze”, a 4 proc., że „raczej dobrze”.



Neutralne podejście do orzeczenia Trybunału ma 17,6 proc. respondentów badania przeprowadzonego dla Onetu. Negatywnie wyrok TK ocenia 71 proc. kobiet i 68 proc. mężczyzn.

Aż 69,4 proc. ankietowanych ocenia wyrok TK negatywnie – 54,8 proc. badanych wybrało odpowiedź „zdecydowanie źle”, a 14,8 proc. osób „raczej źle”. 4,1 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Negatywnie wyrok TK ocenia 84 proc. wyborców opozycji i 70 proc. wyborców niezdecydowanych. „Elektorat Zjednoczonej Prawicy w zaledwie 21 proc. oceniał wyrok raczej źle lub zdecydowanie źle. Przy tym 35 proc. wyborców PiS oceniało go pozytywnie, a 32 proc. 'ani źle, ani dobrze'” – opisuje Onet.