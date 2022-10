Giorgia Meloni złożyła deklarację po spotkaniu bloku centroprawicy

REKLAMA

Liderka konserwatywnej partii Bracia Włosi Giorgia Meloni oświadczyła w piątek po rozmowach z prezydentem Sergio Mattarellą, że w ich trakcie blok centroprawicy wskazał ją jako kandydatkę na premiera. Meloni zapewniła, że blok partii, które wygrały wrześniowe wybory, jest gotów do powołania rządu.

Meloni złożyła tę deklarację po spotkaniu całego bloku centroprawicy z Mattarellą w ramach konsultacji prowadzonych przez niego w sprawie powołania rządu po wrześniowych wyborach.

Kandydatka na premiera poinformowała, że centroprawica w czasie rozmów wskazała na potrzebę jak najszybszego powołania gabinetu z powodu pilnych wyzwań, przed jakimi stoi kraj. „Chcemy zacząć działać możliwie najszybciej” – dodała.

W rozmowach z szefem państwa uczestniczyli też między innymi lider Ligi Matteo Salvini i przywódca Forza Italia Silvio Berlusconi.

Po zakończeniu konsultacji Mattarella ogłosi swoją decyzję i wezwie Meloni, by oficjalnie powierzyć jej misję sformowania rządu. Powstanie on zapewne do końca tygodnia.