Jak Amerykanie chcą pomóc Ukrainie? Antony Blinken: „Nasz cel jest prosty”

Sekretarz stanu USA Antony Blinken wyjaśnił, jak Stany Zjednoczone chcą zakończyć wojnę na Ukrainie.

Co planują Stany Zjednoczone w kontekście konfliktu na Wschodzie? Odpowiedzi udzielił sekretarz stanu USA Antony Blinken, wypowiadając się dla stacji ABC News. Przedstawiciel amerykańskiej administracji wyjaśnił główny cel mocarstwa.

„Nasz cel jest prosty – wesprzeć Ukraińców, aby ich kraj zachował niezależność, a docelowo uzyskał możliwie najsilniejszą pozycję w negocjacjach, gdyby doszło do ich rozpoczęcia – stwierdził wprost Antony Blinken w rozmowie z dziennikarzem.

Blinken o decyzjach Putina

Jak zauważył polityk, Władimir Putin nie jest zainteresowany dyplomatycznym rozwiązaniem konfliktu. Zależy mu na pokonaniu przeciwnika za wszelką cenę, co widać m.in. po terrorze wymierzonym w ludność cywilną. W ocenie sekretarza stanu Wołodymyr Zełenski jest otwarty na negocjacje, ale nie z obecnym władcą Kremla. Krótko mówiąc, Ukraińcy czekają na to, aż Rosjanie dokonają zmiany swojego prezydenta.

„Zełenski dał jasno do zrozumienia, że w pewnym momencie dyplomacja musi się zakończyć. Ale to, co do tej pory widzimy, to brak zainteresowania Putina sensowną dyplomacją. Trudno wyobrazić sobie siebie w czyimś umyśle. Myślę, że jest racjonalny, ale decyzje, które podejmuje, a raczej jego cele, nie są racjonalne” – powiedział Antony Blinken, oceniając, że prezydent Rosji ucieka się do irracjonalnych rozwiązań.