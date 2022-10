Kara śmierci wykonana. Zabił 9-miesięczną córkę, bo przeszkodziła mu grać w grę

REKLAMA

W zakładzie karnym amerykańskiego stanu Oklahoma w McAlester wykonano wyrok śmierci na Benjaminie Cole’u, skazanym za zabicie swojej 9-miesięcznej córeczki Brianny. Sąd Najwyższy USA odrzucił dwie apelację, złożone niemal w ostatniej chwili przez obrońców skazanego.

57-letni Cole był szóstym więźniem w Oklahomie, który został stracony, odkąd stan ten wznowił wykonywanie kary śmierci w październiku 2021 r. Egzekucja jest wykonywana przez podanie śmiertelnego zastrzyku.

REKLAMA

W ostatnich dniach Sąd Najwyższy USA odrzucił dwie apelacje, złożone niemal w ostatniej chwili przez obrońców Cole’a, którzy wprawdzie nie kwestionowali, że zabił on swoją 9-miesięczną córkę, łamiąc jej kręgosłup i rozrywając aortę, jednak argumentowali, że Cole był poważnie chory psychicznie i miał narastającą zmianę w mózgu, która pogorszyła się w ostatnich latach.

Prokuratorzy stanowi i członkowie rodziny ofiary stali jednak na stanowisku, że objawy choroby psychicznej Cole’a były przesadzone i że brutalny charakter zabójstwa dziecka zasługuje na egzekucję. Asystent prokuratora generalnego Tessa Henry uzasadniała, że Cole zabił swoją córkę, ponieważ był wściekły, że jej płacz z łóżeczka przerwał mu grę wideo.

Today, Brianna Cole would have been 20 years old. Her death at the hands of her own father, Benjamin Cole, was brutal, unjust and entirely senseless. Her life had barely begun and she was robbed of experiencing what the world had in store for her.

Today, we remember her 💜 pic.twitter.com/lXrCF3vCAH

— Spotlight Victim (@SpotlightVictim) October 20, 2022