Korwin-Mikke, Michalkiewicz, Braun, Sommer i inni na żywo w Warszawie. XI Konferencja Prawicy Wolnościowej. WSTĘP WOLNY!

REKLAMA

W dniach 12-13.11.2022 r. (sobota i niedziela) w Warszawie, w Centrum Prasowym Foksal odbędzie się XI Konferencja Prawicy Wolnościowej. W trakcie spotkania ma zostać wyświetlony film „Alfabet Michalkiewicza”.

Konferencja Prawicy Wolnościowej to cykliczna impreza, która od lat cieszy się niesłabnącą popularnością w kręgach osób o konserwatywno-liberalnych poglądach. Jest to okazja, by największe nazwiska związane z ruchem wolnościowym spotkały się w jednym miejscu.

REKLAMA

Spotkanie jest okazją za równo dla liderów politycznych, by na neutralnym gruncie mogli wymienić się opiniami, jak i dla uczestników wydarzenia, którzy będą mogli na żywo porozmawiać z postaciami, które na co dzień walczą o sprawę wolnościową na pierwszej linii frontu.

Gośćmi na wydarzeniu będą m.in. Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Braun, Stanisław Michalkiewicz, Sebastian Pitoń i Konrad Berkowicz.

W tym roku impreza będzie wzbogacona o jeszcze jedno wydarzenie. Podczas XI edycji Konferencji Prawicy Wolnościowej ma się odbyć premiera filmu dokumentalnego pt. „Alfabet Michalkiewicza”.

Dla wolnościowców nie będzie jednak niczym odkrywczym, że tak jak nie ma „darmowych obiadów”, tak nie da się również za darmo zorganizować tego typu wydarzenia.

Serdecznie prosimy wszystkich naszych czytelników i sympatyków wolności o wsparcie organizacji wydarzenia. Na darczyńców czekają wyjątkowe upominki. Wstępny program wydarzenia na stronie zrzutki poniżej:

„Naszą działalność finansujemy z pracy rąk i głów własnych oraz ofiarności darczyńców. Dbamy, aby nie zmarnowała się ani jedna złotówka. Swoje, a tym bardziej Twoje pieniądze oglądamy dwa razy, zanim je wydamy. Staramy się, aby organizowane przez Fundację Najwyższy Czas! konferencje były jak najbardziej wartościowe, a równocześnie jak najbardziej zoptymalizowane finansowo (np. nasi prelegenci występują pro publico bono). Co istotne, wstęp na spotkania zawsze jest „wolny”, a do tego transmitowany w Internecie. Twoje pieniądze wydajemy tylko na to, co absolutnie konieczne! Nie przepalamy pozyskanego finansowania np. na marketing (robimy co się da samodzielnie, „oddolnie”) itp.” – czytamy na stronie zbiórki.