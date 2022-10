Macierewicz chce wysłać m.in. polskie wojsko na Ukrainę. „Jeżeli nie (…) Ukraina zostanie zniszczona, nie ma co do tego wątpliwości”

REKLAMA

Antoni Macierewicz twierdzi, że na Ukrainę należy wysłać wojska „pokojowe” ONZ, złożone także z polskich żołnierzy. W przeciwnym wypadku kwestią czasu jest, kiedy Ukraina upadnie.

Macierewicz w Polskim Radiu rozprawiał o aktualnej sytuacji wojennej na Ukrainie. Uważa, że ataki Rosjan na infrastrukturę krytyczną to zaplanowane działanie, które ma sprawić, by Ukraina się poddała.

REKLAMA

W jego ocenie, jeśli Zachód odpowiednio nie zareaguje, to kwestią czasu jest, kiedy Ukraina zostanie zniszczona.

– Myślę, że ONZ musi prędzej czy później podjąć decyzję o wojskach pokojowych, które zagwarantują bezpieczeństwo Ukrainy. Taka decyzja musi zostać podjęta, nie ma co do tego wątpliwości – twierdzi Macierewicz.

Prowadząca rozmowę zwróciła uwagę, że taka decyzja nie może zostać podjęta bez zgody Rosji (która ma prawo weta w Radzie Bezpieczeństwa ONZ).

– Właśnie może być. Na tym właśnie polega… Zgromadzenie Ogólne ONZ może podjąć każdą decyzję, także tę, która dotychczas była przypisywana wyłącznie Radzie Bezpieczeństwa, a w Radzie Bezpieczeństwa rzeczywiście Rosja i Chiny mają możliwość weta i mogą zablokować, nawet sama Rosja może zablokować każdą decyzję, w tym decyzję o wojskach pokojowych – mówił Macierewicz.

Były minister obrony narodowej przekonywał, że także Zgromadzenie Ogólne ONZ może podjąć decyzję o wysłaniu wojsk pokojowych na Ukrainę. Jego zdaniem, „ten kierunek jest otwarty”.

– I myślę, że on musi zostać zrealizowany, bo jeżeli nie zostaną wprowadzone wojska pokojowe na Ukrainę, to prędzej czy później doprowadzimy do sytuacji, w której Ukraina zostanie zniszczona, to nie ma co do tego wątpliwości – powiedział Macierewicz.

Podkreślił raz jeszcze, że działania infrastrukturalne ze strony Rosji doprowadzą do zniszczenia Ukrainy, a na to „świat nie może pozwolić”.

– Jeżeli na Ukrainę nie zostaną wprowadzone wojska pokojowe, to prędzej czy później doprowadzimy do sytuacji, w której Ukraina zostanie zniszczona, nie ma co do tego wątpliwości – podsumował w Polskim Radiu poseł PiS Antoni Macierewicz.