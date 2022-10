Mentzen mówi, jak zdusić inflację. „Oczywiście żaden polityk nie może powiedzieć tego wprost” [VIDEO]

REKLAMA

– Nie da się już teraz zdusić inflacji. Nie ma po prostu takich narzędzi – stwierdził Sławomir Mentzen w rozmowie z Anną Czytowską w Poranku Siódma9.

– Tak samo, jak nie da się tu i teraz zwalczyć ciężkiego nowotworu. To jest pewien proces – czasem kończący się bardzo źle – powiedział prezes partii KORWiN.

Mentzen powiedział jednak, jak powinno się rozpocząć taki proces. – Przede wszystkim należy przestać pompować pusty pieniądz na rynek. Należy zmniejszyć ilość pieniądza na rynku – stwierdził prezes partii KORWiN.

– To jest oczywiście proces bardzo bolesny bo sprowadza się do podnoszenia stóp procentowych, do odcinania różnego rodzaju wydatków państwowych, czyli trzeba sprawić – niestety to będzie bardzo bolesne – żeby Polacy mieli mniej pieniędzy, bo teraz mają za dużo pieniędzy i z tego się bierze inflacja – powiedział Sławomir Mentzen.

– Oczywiście żaden polityk nie może tego wprost powiedzieć, bo ludzie tego mechanizmu ekonomicznego nie zrozumieją, ale to się niestety do tego sprowadza – powiedział polityk.

Wzrost inflacji Sławomir Mentzen porównał do pijackiej libacji. – Jesteśmy w trakcie imprezy alkoholowej i rząd donosi kolejne butelki, przez co ludzie coraz lepiej się bawią, ale niestety trzeba ten proces zatrzymać i przestać ten alkohol donosić na imprezę – powiedział Sławomir Mentzen.