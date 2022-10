Rosyjski gieroj kontra polski turysta. Taki wyrywny, a na front nie pojechał [VIDEO]

REKLAMA

W jednym z tureckich kurortów doszło do spięcia pomiędzy nadpobudliwym Rosjaninem i dobrze zbudowanym Polakiem. Miłośnik Władimira Putina próbował sprowokować naszego rodaka, ale bez większego powodzenia.

Do zdarzenia podobno doszło w Turcji – tak opisują sytuację komentujący w mediach społecznościowych. W jednym z ośrodków wypoczynkowych w tym samym czasie urlop spędzali Rosjanin i Polak. Jako, że jest to jak wiadomo mieszanka wybuchowa, nie obyło się bez incydentów, choć winę ponosi ewidentnie strona rosyjska.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym wg relacji udostepniający nagranie widać, jak ogolony na łyso Rosjanin krzyczy na Polaka i energicznie gestykuluje mu przed twarzą, ewidentnie próbując sprowokować go do bójki.

Polak, choć o głowę wyższy od Rosjanina i postawny jak trzydrzwiowa szafa, spokojnie opiera się o bar i nie daje się wytrącić z równowagi.

O co poszło? Polak, który spokojnie oglądał sobie mecz w barze, miał podobno na sobie koszulkę z napisem „Putin Julio”, co po ukraińsku czyta się „Putin hu*ło”. Rosyjski gieroj poczuł się urażony.

Komentujący w mediach społecznościowych zauważają, że to wysoki poziom fanatyzmu, gdy ktoś jest w stanie zaatakować kogoś, bo obrażają mu jakiegoś polityka (polityków z reguły się przecież nie lubi – zauważają internauci).

Dziwne jednak, że łysy Rosjanin, skoro w imię Putina jest gotów zaatakować wyższego o głowę przypadkowanego obcokrajowca, nie zgłosił się na ochotnika do wojska. Po kolejnych doniesieniach o ucieczce Rosjan z frontu, wymigiwaniu się od poboru i buntach, przydałby się im na Ukrainie ktoś, kto podniósłby współtowarzyszom morale.

