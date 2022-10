Sobolewski o nacjonalizacji Żabki: Chcemy, aby postawić to z głowy na nogi

REKLAMA

Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości, był gościem w “Rozmowie dnia” Radia Wrocław. Polityk mówił m.in. o kontrowersyjnym pomyśle nacjonalizacji sieci sklepów franczyzowych Żabka.

– Wiecie państwo, co to jest Żabka? Te sklepy też być może zostaną odkupione – powiedział niedawno prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w Puławach w Lubelskiem.

REKLAMA

Była to odpowiedź na pytanie o działalność Krajowej Grupy Spożywczej. Chodzi o program, który w Internecie przezwano „warzywniak plus”.

Choć Orlen twierdzi, że nie prowadzi rozmów ws. przejęcia Żabki, a sama sieć sklepów franczyzowych również nic nie wie na ten temat, to w tej sprawie zdążył już się wypowiedzieć wiceminister Janusz Kowalski – polityk znany z poparcia różnych etatystycznych bzdur wymyślanych przez warszawski rząd.

Oczywiście i tym razem ten przedstawiciel najbardziej nacjonalistycznego skrzydła Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry poparł szkodliwy pomysł pisowskiej władzy.

Wszystko zaczyna więc wskazywać na to, że warszawski rząd rzeczywiście zamierza zrealizować szkodliwy dla wolnej konkurencji pomysł.

Sobolewski: Chcemy, aby postawić to z głowy na nogi

W temacie wypowiedział się również sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości – Krzysztof Sobolewski. Polityk stara się nieco ostudzić nastroje w społeczeństwie, ale nie zaprzecza, że warszawski rząd planuje szeroko zakrojoną akcję nacjonalizacji.

– To jest oczywiście szerszy problem. Dotyczy m.in. dużych koncernów zagranicznych, które w Polsce, można powiedzieć, że ciągle mają problem z polskim wymiarem skarbowym i w stosunku do swojej wielkości, że tak powiem, w Polsce płacą podatki na poziomie małych sklepów osiedlowych. Dlatego to jest szerszy problem i to w tym kierunku bardziej bym patrzył na kwestie przyszłych uregulowań. Chcemy też, aby postawić to z głowy na nogi – powiedział Krzysztof Sobolewski w “Rozmowie dnia” Radia Wrocław.

Sieć sklepów Żabka. Niepokorni kapitaliści

Żabka to sieć niewielkich sklepów spożywczych (typu convenience) działających w Polsce na zasadzie franczyzy, utworzona w 1998 roku. Prezesem Żabki jest Tomasz Suchański. Centrala spółki Żabka Polska sp. z o.o. prowadzącej sieć mieści się w Poznaniu. Sieć sklepów Żabka obsługiwana jest przez siedem centrów logistycznych, które zlokalizowane są w Plewiskach, Tychach, Nadarzynie, Pruszczu Gdańskim, Szałszy, Komornikach oraz Tyńcu Małym.

Żabka odniosła ogromny sukces i obecnie sklepy działają w całej Polsce i zaczynają pojawiać się także za granicą. Sieć zasłynęła m.in. z tego, że jest otwarta także w niedzielę – firmie nieustannie udaje się przechytrzyć rząd i wykorzystuje ona różne kruczki prawne, by móc obsługiwać polskich klientów każdego dnia tygodnia.