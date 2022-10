Wojciech Olszański o osobistej tragedii: Moja żona padła ofiarą procedur, które stworzyli Szumowski i Niedzielski [VIDEO]

REKLAMA

Wojciech Olszański, znany również pod pseudonimami Aleksander Jabłonowski i Jaszczur, był gościem w programie Moniki Jaruzelskiej. YouTuber podzielił się z widzami swoją osobistą tragedią.

– Moja tragedia osobista. Moja żona padła ofiarą procedur, które stworzył pan Szumowski i pan Niedzielski – wyznał w programie Moniki Jaruzelskiej Wojciech Olszański.

Zanim YouTuber opowiedział o śmierci swojej żony, prowadząca zapytała go, czy na pewno jest na to gotowy. Wspomniała o jego oświadczeniu w mediach społecznościowych po tym, jak ta tragedia się wydarzyła. Olszański stwierdził jednak, że chce się podzielić tą historią z widzami.

– Moja żona chorowała na cukrzycę, ale ta cukrzyca została jakoś wyregulowana. Niemniej zdarzyło się zjawisko, które nie do końca w tej chwili jesteśmy wyjaśnić – wpadła w śpiączkę cukrzycową. Nie byłem w stanie jej wybudzić z tej śpiączki. Zawołałem pogotowie. I moja żona – po przewiezieniu do szpitala – została potraktowana respiratorem. Do szpitala została przewieziona o godzinie 17, a o 7 rano dostałem telefon, że nie żyje – opowiadał Olszański.

– Ja oddałem żonę do szpitala, żeby została wybudzona ze śpiączki cukrzycowej. Ludzi się w Polsce wybudzało ze śpiączki cukrzycowej i wybudza. Natomiast procedury, które wtedy były takie, że nie mogłem ani wejść do szpitala, ani nikt nie podnosił telefonu […] w związku z lockdownem – powiedział YouTuber.

Olszański przywołał statystyki, według których „takich ludzi jak moja żona” jest w Polsce nawet blisko 200 tys. – Zabiły ich procedury – stwierdził YouTuber.

Cały wywiad: