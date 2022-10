REKLAMA

W Niemczech zaczyna brakować miejsc dla Ukraińców. Rząd chciałby też otworzyć granice dla dezerterów z Rosji.

Saksonia, Berlin oraz kilkainnych landów nie mają już wolnych miejsc, aby zapewni przybyszom tymczasowy dach nad głową nie tylko dla Ukraińców, ale i przedstawicieli innych nacji poszukujących azylu w Niemczech.

REKLAMA

Mogą do nich dołączyć wkrótce tysiące rosyjskich mężczyzn pragnących uniknąć wcielenia do armii. Już w kwietniu tego roku rozszerzono zasady przyznawania azylu na dezerterów, co jest zgodne z prawem UE.

W ostatnich latach niemieckie sądy wydały szereg orzeczeń potwierdzających prawo do azylu dla dezerterów z armii rządowej w Syrii.

Każda taka sprawa była rozpatrywana indywidualnie i tak ma być też obecnie. Chętnych z Rosji jest dużo, o czym świadczą liczne prośby i pytania do organizacji Pro Asyl, największej społecznej instytucji tego rodzaju w Niemczech.

Tekst ukazał się w segmencie Postęp w Świecie w numerze 41-42 (2022) „Najwyższego Czasu!”, który można nabyć TUTAJ.