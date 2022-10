REKLAMA

Kolejni aktorzy i celebryci zabierają głos w sprawie Jerzego Stuhra. Tym razem w jego obronie stanął Wiktor Zborowski.

W poniedziałek 17 października znany krakowski aktor Jerzy Stuhr spowodował wypadek, będąc pod wpływem alkoholu. Potrącił motocyklistę, który na szczęście nie doznał poważnych obrażeń. Legendarny artysta sam przyznał, że przed jazdą pił wino. Miał 0,7 promila alkoholu we krwi. Po całym zajściu publicznie przeprosił za swoje zachowanie, stwierdzając, że podjął najgorszą decyzję w życiu.

Na gwiazdora posypały się gromy. W jego krytykę najbardziej zaangażowały się media prorządowe, ponieważ Jerzy Stuhr od dawna jest kojarzony z opozycją. Na portalach związanych z obecną władzą została przyjęta prosta retoryka – to przykład „elit”, które śmią krytykować Prawo i Sprawiedliwość. Aktor wielokrotnie wypowiadał się w sprawie reformy sądownictwa czy kwestii tzw. praworządności.

Zborowski ubolewa nad losem Stuhra

Głos w sprawie zabrał inny znany aktor Wiktor Zborowski, który notabene również nie należy do zwolenników obozu „dobrej zmiany”. Jego zdaniem każdy popełnia błędy, a cała afera została rozdmuchana do gigantycznych rozmiarów, ponieważ mamy tu do czynienia z głośnym nazwiskiem. Jak zauważył, hejt w Internecie jest straszny i można porównać go nawet do linczu, co nie powinno mieć miejsca.

„Jerzy jest autorytetem, był autorytetem i będzie autorytetem. To świadczy tylko o tym, że jest człowiekiem, który popełnia błędy. (…) Powinno się takie zachowania piętnować i się piętnuje, co zresztą widać we wszystkich możliwych telewizjach i portalach rozmaitych. A już w portalach społecznościowych to wręcz prawie że do linczu dochodzi” – stwierdził Wiktor Zborowski w rozmowie z portalem pudelek.pl.