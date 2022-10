Były prezydent Chin Hu Jintao wyprowadzony z sali obrad Zjazdu KPCh przed kamerami [VIDEO]

REKLAMA

W Pekinie miał miejsce bardzo nietypowy incydent. Hu Jintao, były już prezydent Chin został poproszony o opuszczenie swojego miejsca podczas ceremonii zamknięcia Zjazdu Komunistycznej Partii Chin (KPCh). Do incydentu doszło w sobotę 22 października.

Wyprowadzenie Hu odbyło się przy obecności na sali dziennikarzy, ale chińskie media państwowe tego faktu nie komentują. Hu Jintao, który pełnił funkcję prezydenta Chin w latach 2003-2013, został „poproszony”, by wstał ze swojego miejsca, które znajdowało się niedaleko obecnego przewodniczącego Xi Jinpinga w pierwszym rzędzie Pałacu Ludowego.

Na filmach widać, jak pracownk ochrony ujmuje za ramię 79-letniego byłego prezydenta, wyraźnie osłabionego, ale ten odmawia powstania. Następnie pracownik próbuje podnieść go za pachy, ale poprzednik Xi Jinpinga nadal stawia opór.

Hu Jintao próbuje pozbierać leżące przed nim dokumenty, które wydają się należeć do obecnego „numeru 1”, czyli Xi Jinpinga, który mocno je trzyma. Dalej widać minutową rozmowę pomiędzy ochroną a Hu Jintao. W jej wyniku, były chiński zostaje ostatecznie przekonany do opuszczenia sali, ale widać, że czyni to niechętnie.

Early drama: Hu Jintao seen being led out soon after reporters are led into the main hall pic.twitter.com/pRffGZF60I

— Danson Cheong (@dansoncj) October 22, 2022