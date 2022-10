Francuskie media o unijnym szczycie: porozumienie minimum, Scholz gra na siebie

REKLAMA

Publiczne media francuskie stwierdzają, że po długich dyskusjach przywódcy Unii Europejskiej osiągnęli 21 października jedynie minimalne porozumienie w sprawie ograniczenia cen energii. „Uśmiechy były w Brukseli obowiązkowe”, ale wiadomo, że „kanclerz Niemiec Olaf Scholz nie chce ograniczać cen energii”.

Dalej dodają, że „Niemcy, bardzo uzależnione od rosyjskiego gazu, zacieśniają teraz partnerstwa z innymi dostawcami, takimi jak Norwegia, Stany Zjednoczone czy Zatoka Perska”, kosztem reszty krajów i są gotowe przepłacać za węglowodory.

„Ich przemysł ma wielkie zapotrzebowanie na gaz, więc Niemcy są gotowe zapłacić wysoką cenę, nawet jeśli oznacza to osłabienie pozostałych członków UE” – dodaje France Info, sugerując egoistyczną politykę Berlina.

Takie oceny polityki niemieckiej w mediach francuskich to rzadkość. To kolejny dowód na to, że „tandem niemiecko-francuski”, który miał być liderem UE po prostu się rozjechał. Warto przypomnieć, że odwołano na razie coroczne spotkanie rządów obydwu krajów.

Jednak prezydent Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Scholz mają się spotkać w środę 26 października w Paryżu, aby oficjalnie zaprezentować „wspólną politykę” i wyjaśnić przynajmniej część coraz większych różnic w polityce europejskiej.