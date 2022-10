Gigantyczne ilości covidowej szczepionki do śmieci. Nie ma chętnych na preparat

REKLAMA

Nie ma zapotrzebowania na dawki przypominające szczepionki przeciwko covidowi. W Indiach do śmieci wyrzucono aż 100 milionów dawek preparatu.

Firma Serum Institute of India (SII), największy na świecie producent szczepionek przeciwko Covid-19, wyrzuciła 100 mln przeterminowanych dawek preparatu, które nie zostały wykorzystane w Indiach w ciągu ostatnich miesięcy.

Z powodu niewielkiego zainteresowania odbiorców firma przestała produkować szczepionki Covishield w grudniu ubiegłego roku.

Jak oznajmił dyrektor generalny SII Adar Poonawalla, we wrześniu br. upłynął termin przydatności preparatów zalegających dotychczas w magazynach, dlatego szczepionki trzeba było zutylizować.

– Dawki przypominające nie cieszą się zainteresowaniem, ponieważ wydaje się, że ludzie mają już dosyć Covid-19. Szczerze mówiąc, ja również mam dosyć. Wszyscy mamy – powiedział Poonawalla.

SII jest producentem szczepionki Covishield, czyli indyjskiej wersji szczepionki Vaxzevria firmy AstraZeneca. Na Covishield przypada 90 proc. wszystkich wykonanych dotąd w Indiach szczepień. Ponad 70 proc. populacji tego kraju, liczącego około 1,375 mld mieszkańców, przyjęło dotąd co najmniej dwie dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi.

The Serum Institute of India has disposed nearly about 100 million doses of #COVID19 vaccine after they expired.

CEO @adarpoonawalla said that there is no demand for booster doses @Mohammed11Saleh tells you more

Watch more: https://t.co/dm7SyC0z2e pic.twitter.com/XZAz7TidLJ

— WION (@WIONews) October 21, 2022