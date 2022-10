HIT! Pato-posła PiS z izby wytrzeźwień odebrała mama. „Mamuś, proszę cię…” [VIDEO]

REKLAMA

Przemysława Czarnieckiego, posła PiS, który jest bohaterem pijackiego skandalu, z izby wytrzeźwień odebrała mama – była żona europosła Ryszarda Czarneckiego.

Co za wstyd. Następnego ranka, po tym jak ratownicy medyczni znaleźli posła PiS Przemysława Czarnieckiego leżącego pijanego i nieprzytomnego na ulicy przy jednym z przystanków na warszawskim Wilanowie i odwieźli go na izbę wytrzeźwień, parlamentarzystę odebrała jego mama.

Czarniecki wciąż był w słabej kondycji – możliwe, że męczył go kac, bo w końcu musiał niemało wypić. Mama prowadziła go pod rękę mówiąc, że będą szli „powoli”. Polityk zamiast okazać wdzięczność, robił swojej mamie wyrzuty mówiąc tonem zniecierpliwionego dziecka „mamuś, proszę cię…”. Czarniecki nie chciał też odpowiadać na pytania dziennikarzy.

Mama posła to pierwsza żona europosła Prawa i Sprawiedliwości Ryszarda Czarnieckiego. Polityk rozwiódł się z nią i obecnie jest żonaty po raz drugi z córką Mirosława Hermaszewskiego.

Poseł PIS Przemysław Czarnecki właśnie wyszedł z izby wytrzeźwień. Tak się tłumaczy @wirtualnapolska pic.twitter.com/yQncc1y7il — Mateusz (@mateusz_dolak) October 21, 2022

Libacje alkoholowe, dźgnięcia nożem i powolne procesy sądowe

Przemysław Czarnecki to syn znanego europosła Ryszarda Czarneckiego. W Sejmie, z ramienia PiS, zasiada nieprzerwanie od 2014, gdy objął mandat po Dawidzie Jackiewiczu, który został wówczas europosłem.

Pod koniec 2020 roku Czarnecki został oskarżony przez prokuraturę o pchnięcie nożem gościa podczas zabawy sylwestrowej 2018/2019. Czarnecki zaprzecza i twierdzi, że pokrzywdzony sam zranił się nożem, by go oskarżyć. Tzw. „wolne sądy” są doprawdy bardzo wolne, bo do dziś nie wydały wyroku w tej sprawie.