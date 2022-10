Katastrofa wisi w powietrzu. Rosjanie mogą wysadzić wielką zaporę na Dnieprze. Symulacja potopu [VIDEO]

REKLAMA

Rosyjskie siły prawdopodobnie podejmą próbę wysadzenia zapory kachowskiej elektrowni wodnej na Dnieprze i oskarżą o to Ukrainę – pisze amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Eksperci podkreślają w najnowszej analizie, że zaczęło się wycofanie rosyjskich sił z zachodniej części obwodu chersońskiego. Wycofanie ma trwać w następnych tygodniach, ale proces ten może zakłócić ukraińska decyzja o ataku – dodają.

Rosyjskie wojska prawdopodobnie podejmą próbę wysadzenia zapory kachowskiej elektrowni wodnej, by przykryć swoje wycofanie i nie dać się przepchnąć ukraińskim wojskowym w głąb obwodu chersońskiego – czytamy.

W ocenie ISW Rosja oskarży o wysadzenie w powietrze zapory stronę ukraińską. Wg prezydenta Ukrainy Rosjanie zaminowali już zaporę. Poniża symulacja pokazuje ewentualne skutki wysadzenia zapory.

Russian military mined the dam of the Kakhovka Hydroelectric Power Plant and are planning a historical disaster – Zelensky. They are going to blow up the dam to blame Ukraine. pic.twitter.com/Z5pPUMSo25

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) October 20, 2022