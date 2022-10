Mentzen kontra Czarnek. Skandaliczny projekt ustawy

REKLAMA

Prawo i Sprawiedliwość przygotowało projekt, który – zdaniem polityków Konfederacji – drastycznie ogranicza edukację domową. W mediach społecznościowych starli się Sławomir Mentzen i Przemysław Czarnek.

Chodzi o projekt o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. W mediach głównego nurtu mówi się głównie o wzmocnieniu roli organu sprawującego nadzór pedagogiczny – przede wszystkim kuratora oświaty.

Jak ujawniła niedawno Klaudia Domagała, polityk z ramienia partii KORWiN w Łodzi, w ustawie kryje się także drugie dno. Mianowicie, PiS chce ograniczyć edukację domową, czyli możliwość nauczania dzieci przez rodziców, a nie przez urzędników.

Uwaga, @pisorgpl po cichu ograniczy edukację domową, czyli możliwość nauczania dzieci przez rodziców, nie urzędników?! Założenia poselskiego projektu ustawy:

4. Limit dla szkół – tylko 50% uczniów może być w ED (zabijające dla szkół, które głównie mają ED)

5. Brak egzaminów online

Temat postanowił nagłośnić Sławomir Mentzen, niedawno wybrany na prezesa partii KORWiN.

„Czarnek próbuje właśnie po cichu całkowicie zaorać edukację domową. Gdy zamknęli szkoły (pod pretekstem lockdownu – red.), ludzie masowo zaczęli wybierać edukację domową. Teraz chcą (ją) zniszczyć, żeby przed kolejnym zimowym zamknięciem szkół ludzie nie mieli gdzie uciekać z dziećmi. PiS jest jak szarańcza” – napisał Mentzen.

„Główne dwie zmiany to rejonizacja i limit przyjęć do szkół dzieci z ED. Chcą żeby można było zapisać dziecko tylko do szkoły położonej na terenie województwa gdzie się mieszka. Tymczasem szkoły wyspecjalizowane w ED nie są dostępne w każdym województwie” – kontynuował polityk.

„Jeszcze gorszy jest limit przyjęć do szkoły dzieci z ED na poziomie 50% uczniów. Likwiduje to z mocy prawa wszystkie wyspecjalizowane w ED szkoły, które zdominowały ten rynek. Ten projekt oznacza zniszczenie edukacji domowej w Polsce” – podkreślił.

Czarnek kontra Mentzen

Na te wpisy odpowiedział minister edukacji Przemysław Czarnek, który nie zgodził się z tezą postawioną przez Mentzena.

„Proszę nie wprowadzać w błąd .Prace trwają. Proszę przyjąć do wiadomości, że prócz wspaniałych rodziców kształcących dzieci w edukacji domowej, są niestety również „oświatowe mafie”, wykorzystujące luki w przepisach i wyłudzające grube mln zł. Dlatego system trzeba uszczelnić. Nic więcej” – odpowiedział Czarnek.

Warto w tym miejscu zauważyć, że określenie „oświatowe mafie” zostało prawdopodobnie po raz pierwszy użyte przez władzę.

Mentzen nie ma jednak wątpliwości, że projekt nie prowadzi wcale do uszczelnienia systemu, a do eliminacji edukacji domowej.

„Ten projekt nie prowadzi do uszczelnienia systemu, a do eliminacji edukacji domowej. Likwiduje wszystkie szkoły wyspecjalizowane w ED. Jeżeli jakaś szkoła wyłudza pieniądze, to należy ją skontrolować i ukarać, a nie niszczyć cały system edukacji domowej” – odpowiedział Czarnkowi Mentzen.

