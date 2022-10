Słychać eksplozje kilkadziesiąt kilometrów od polskiej granicy

REKLAMA

Słychać wybuchy w Łucku i w obwodzie rówieńskim na zachodzie Ukrainy – podały w sobotę rano ukraińskie media. Władze poinformowały też o odgłosach eksplozji w obwodzie chmielnickim.

Wcześniej media napisały o eksplozjach w obwodzie kijowskim i odeskim. Są też doniesienia o wybuchach w obwodzie czernihowskim.



Po wybuchach w Łucku i obwodzie rówieńskim są problemy z dostawami energii i wody – pisze Ukrinform.

Espreso podaje, powołując się na radę miejską Chmielnickiego, że w mieście nie ma prądu. Władze zaapelowały do mieszkańców o zrobienie zapasów wody, której dostawy – jak ostrzeżono – też znikną za godzinę.

