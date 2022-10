Likwidacja górnictwa na polecenie Unii Europejskiej. Bosak podsumował „bandę czworga” [VIDEO]

REKLAMA

Wszyscy razem odpowiadacie za to, że Polska nie ma nic do gadania. Wszyscy macie rację w zakresie odpowiedzialności za likwidowanie górnictwa – mówił do siedzących w studio polityków różnych opcji Krzysztof Bosak z Konfederacji.

W programie „Śniadanie Rymanowskiego” na antenie Polsat News poruszano najgorętsze tematy ostatniego tygodnia. Jednym z nich było trafienie na izbę wytrzeźwień posła PiS Przemysława Czarneckiego, po tym, gdy został znaleziony nieprzytomny na ulicy.

Jarosław Kaczyński podczas wystąpienia w Jedliczach na Podkarpaciu „żartował”, że „młody poseł nie dał rady, choć do domu było już, zdaje się, niedaleko”.

– Nie przesadzajmy z tym, że to młody poseł. Ma 39 lat, reprezentuje Polskę w najważniejszych komisjach w Sejmie, reprezentuje Polskę w zgromadzeniu parlamentarnym NATO. To nie jest powód do żartów. To jest kompromitacja obozu rządzącego, że wysyłają takich ludzi – uważa Bosak.

Rozmowa Dudy z Ra’isim. Bosak: Interesy polskie powinny być przedmiotem rozmowy prezydenta RP z innymi przywódcami

W programie poruszono także wątek rozmowy prezydenta RP Andrzeja Dudy z prezydentem Iranu Ebrahimem Ra’isim. Jak zaznaczyła Kancelaria Prezydenta, rozmowa odbyła się na życzenie Wołodymira Zełenskiego i w głównej mierze dotyczyła doniesień o sprzedaży przez Iran broni Rosji

– Uważam, że dodatkowym wątkiem tej rozmowy powinno być to, o czym PiS mówił rządów, tzn. sprowadzenie również gazu z Iranu. Interesy polskie powinny być przedmiotem rozmowy prezydenta RP z innymi przywódcami, a nie interesy tylko ukraińskie. Można odnieść wrażenie, że prezydent Duda zaangażował się w taki „outsourcing” dyplomatyczny na rzecz prezydenta Zełenskiego tak mocno, że trochę zapomina o interesach polskich – wskazał Bosak.

– Nie powiedziałem tego – odpowiedział na pytanie, czy jako Polska nie powinniśmy pomagać Ukraińcom. – Powiedziałem, żeby akcentować również interesy gospodarcze i polityczne państwa polskiego. Mało o tym słyszymy – dodał.

Likwidacja górnictwa na polecenie Unii Europejskiej

– Wy wszyscy razem odpowiadacie za to, że Polska nie ma nic do gadania – zwrócił się do siedzących w studiu polityków różnych opcji Bosak. Mowa była o unijnej polityce klimatycznej, którą realizuje Polska, czego następstwem jest zamykanie kopalń, niedobory węgla i astronomiczne ceny surowca.

– To Bruksela prowadzi tę politykę. To Bruksela zdecydowała, że tony węgla rosyjskiego, tańszego niż z kopalń unijnych, mogą wjechać. To wyście to popierali i macie owoce swojej polityki – mówił Bosak.

– Wszyscy macie rację w zakresie odpowiedzialności za likwidowanie górnictwa. Zarówno marszałek Zgorzelski, mówiąc, że PiS likwiduje kopalnie, jak i minister Kownacki, mówiąc, że Unia Europejska – wskazał polityk Konfederacji.

– Tylko to, czego pan nie dodał – zwrócił się do Kownackiego z PiS – to to, że w 2020 roku na szczycie unijnym premier Morawiecki poparł zwiększenie i radykalizację polityki antywęglowej. Przez siedem lat żeście bez oporu tę politykę wdrażali. Odpowiadacie wszyscy za to, że w tej chwili likwidowane jest górnictwo. Od stycznia 2023 roku uruchamiacie program dopłaty 28 miliardów złotych nie do wydobycia węgla, a do całkowitej likwidacji wydobycia węgla w Polsce – podsumował Bosak.

