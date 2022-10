Nie żyje założyciel Red Bulla. Żałoba w świecie sportu [FOTO]

REKLAMA

Nie żyje Dietrich Mateschitz – uważany za najbogatszego Austriaka, twórca słynnego na cały świat Red Bulla. Zmarł po krótkiej chorobie w wieku 78 lat.

Mateschitz urodził się 20 maja 1944 roku w Sankt Marein w Austrii. Po ukończeniu studiów z zakresu zarządzania biznesem na Uniwersytecie Wiedeńskim początkowo pracował mi.n. dla Jacobs Kaffee.

W czasie podróży służbowej dowiedział się o azjatyckim napoju energetycznym „Krating Daeng”, po angielsku „Red Bull”. Zdecydował się zakupić jego licencję i w połowie lat osiemdziesiątych założył firmę produkującą legendarny napój.

Red Bull zastosował następnie wyjątkowo ofensywną strategię marketingową, która obejmowała sponsoring w sektorze sportowym.

Początkowo skupiano się na sportach ekstremalnych, ale sukcesywnie punkt ciężkości przeniósł się na sporty masowe – klub piłki nożnej Red Bull Salzburg, drużyny hokejowe i uczestnictwo w Formule 1.

We are saddened to hear of the death of Dietrich Mateschitz

The co-founder of Red Bull made an unforgettable contribution to F1, and leaves a lasting legacy pic.twitter.com/ZuBxwY5CzS

— Formula 1 (@F1) October 22, 2022