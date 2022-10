Palestyńczycy palą ubrania znanej hiszpańskiej marki. Jej szef wspiera „radykalną prawicę” w Izraelu [VIDEO]

REKLAMA

Palestyński lider religijny Mahmud Habbasz, doradca przywódcy Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa, wydał fatwę zakazującą Palestyńczykom kupowania w sklepach hiszpańskiej sieci odzieżowej Zara. To reakcja na spotkanie właściciela sklepów tej firmy w Izraelu Joeya Schwebla z przywódcą izraelskiej „radykalnej prawicy” – podał w sobotę hiszpański dziennik „ABC” za palestyńską agencją Wafa. Habbasz wezwał władze krajów islamskich na całym świecie do przyłączenia się do bojkotu.

Po ukazaniu się religijnego edyktu media społecznościowe zalała fala nagrań, na których Palestyńczycy palą ubrania Zary.

Fatwa zabrania wiernym zawierania jakichkolwiek transakcji z hiszpańską siecią „do czasu zerwania kontraktu z jej operatorem w Izraelu”. Palestyńskie ministerstwo ds. gospodarki zażądało w sobotę wyjaśnienia stanowiska w tej sprawie od zarządu firmy.

Schwebel spotkał się w ostatnich dniach w swoim domu z politykiem radykalnej antyarabskiej partii Żydowska Siła Itamarem Ben Gwirem. Według hiszpańskiej agencji informacyjnej Europa Press Schwebel zorganizował w swojej posiadłości zbiórkę funduszy dla Ben Gwira, który będzie kandydował w wyborach parlamentarnych w Izraelu 1 listopada. Schwebel nie chciał komentować tego spotkania, uznając je za prywatne.

Izraelska lewica wielokrotnie krytykowała Schwebla, zarzucając mu – co typowe w przypadku lewicy – poglądy „rasistowskie, homofobiczne i skrajnie prawicowe”. Suchej nitki nie pozostawiają na Schweblu także działacze arabscy.

Jedną z jego propozycji jest odebranie obywatelstwa i deportowanie osób wykazujących nielojalność wobec państwa Izrael. Stanowisko Ben Gwira uważane jest za ekstremistyczne nawet dla izraelskich „jastrzębi”, w tym byłego premiera Benjamina Netanjahu – pisze „ABC”.

A Palestinian man burns a Zara shirt in protest of the Spanish company's support to far-right Israeli MK Itamar Ben-Gvir. pic.twitter.com/nPYgYGpfCc

Palestinians in 1948-occupied lands call to boycott "ZARA" company due to its agent’s statement in which he expressed his support for Ben Gvir in the upcoming elections. pic.twitter.com/5hRjWxw7Ql

— DAYS OF PALESTINEᅠ (@DaysOfPal) October 23, 2022